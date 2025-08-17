'न कोई धमकी आई, न किसी से…'; घर पर फायरिंग और पुलिस जांच पर क्या बोले एल्विश यादव के पापा

एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने इस गोलीबारी के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस समय यह फायरिंग की गई वह परिवार के साथ सो रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर ही उनकी नींद खुली।

गुरुग्राम सेक्टर 57 में रविवार सुबह यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर बाइक सवार हमलावरों द्वारा दो दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े 5 बजे हुई और उस समय एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के सभी लोग घर के अंदर थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने इस गोलीबारी के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस समय यह फायरिंग की गई वह परिवार के साथ सो रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर ही उनकी नींद खुली। उन्होंने बताया कि जब तक वह बाहर आए तब तक नकाबपोश बदमाश भाग चुके थे। राम अवतार यादव ने बताया कि सीसीटीवी में तीन नकाबपोश लोग दिख रहे हैं, एक बाइक पर बैठा है और दो बदमाशों ने घर पर गोलियां चलाई हैं। एल्विश के पिता ने कहा कि फायरिंग से पहले न कोई धमकी नहीं आई थी और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी है। उन्होंने गुरुग्राम पुलिस की जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुलिस बढ़िया काम कर रही है।

एल्विश यादव के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

गुरुग्राम पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावरों ने एल्विश यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं और फरार हो गए। फायरिंग घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाकर की गई। एल्विश के घर की बालकनी के बाहर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।