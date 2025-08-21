Elvish Yadav News : एल्विश यादव को पिता ने दी क्या सलाह? घर पर फायरिंग के बाद सता रही चिंता

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के पिता ने गुरुग्राम में घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद अपने बेटे को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उनके दोस्तों से भी कहा है कि वे एल्विश का ख्याल रखें।

एल्विश इस बार अपनी मां का जन्मदिन मनाने के लिए गुरुग्राम नहीं पहुंच सके। यह पहली बार है जब वह अपनी मां के जन्मदिन पर उनके साथ नहीं थे। हालांकि, रात 12 बजे घर पर फोन कर केक कटवाया और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

एल्विश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां के साथ केक काटने की फोटो शेयर करते हुए ‘हैप्पी बर्थडे मम्मा’ लिखा। उनके प्रशंसकों ने भी उनकी मां को बधाई दी। पिता ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग देखकर चिंतित हैं।

एल्विश के पिता रामअवतार यादव ने यह भी बताया कि एल्विश अपने शो की शूटिंग में व्यस्त हैं और करियर पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने फोन पर अपनी मां से लंबी बात की और बताया कि वह जल्द ही घर लौटेंगे। बीते 17 अगस्त को गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित एल्विश के घर पर बाइक पर आए तीन अज्ञात हमलावरों ने 24 राउंड फायरिंग की थी। गोलीबारी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे थे। हमले के वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे, हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

‘भाऊ गैंग’ ने ली थी हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘भाऊ गैंग’ के सदस्य गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने हमले की जिम्मेदारी ली। रिटोलिया ने पोस्ट में लिखा, ‘‘..आज एल्विश यादव के घर पर जो गोलियां चलाई गईं, वे हमारी ओर से चलाई गईं थीं। उसने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देकर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले अन्य सोशल मीडिया हस्तियों को गोलियों या कॉल का सामना करना पड़ सकता है।’’

एल्विश ने शुभचिंतकों का आभार जताया गोलीबारी के एक दिन बाद एल्विश यादव ने सोमवार को कहा था कि वह अपने परिवार के साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों द्वारा उनके प्रति दिखाई गई चिंता के लिए आभार जताया।