‘मैं और मेरा परिवार…’; एल्विश यादव ने गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर-57 स्थित घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने उनके फैन्स और शुभचिंतकों के मन में डर चिंताएं पैदा कर दी हैं। फायरिंग के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार एल्विश यादव से उनकी खैरियत पूछ रहे हैं। एल्विश ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा आप सभी की शुभकामनाओं और चिंता के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आप सबके प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने साफ कर दिया कि डरावनी घटना के बावजूद उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम हमलावरों की तलाश में जुटीं एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और क्राइम ब्रांच की टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं। एसटीएफ ने विदेश में बैठे तीन गैंगस्टरों हिमांशु भाऊ, नीरज फरीदपुरिया और सुनील सरधारनियां की लोकेशन का पता करने के लिए एक बार फिर से जांच को तेज कर दिया है। लोकेशन का पता चलते ही इंटरपोल की मदद से तीनों को देश वापस लाया जाएगा।

एसटीएफ की गुरुग्राम टीम भी पुलिस के साथ मिलकर जानकारी जुटाने पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि रविवार सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ 24 गोलियां दागी गई थीं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि दोनों विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

पुलिस के हाथ खाली : एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में शहर में तीन बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें से किसी भी मामले में पुलिस को ठोस सफलता नहीं मिली है। एल्विश के घर पर फायरिंग मामले में समाचार लिखे जाने तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग मामले में भी पुलिस ने केवल दो रेकी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य शूटर अभी भी फरार है। रोहित शौकीन हत्याकांड में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमले के बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा एल्विश के घर पर हुई फायरिंग के बाद रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ‘एक्स’ पर लिखा कि किसी फिल्म का शूटिंग सीन नहीं है, असली गोलियों की शूटिंग है। एल्विस के घर पर बदमाशों ने गोलीबारी करके प्रदेश में चल रहे जंगलराज का एक और नमूना पेश किया है। इस बहाने उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।