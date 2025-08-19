Elvish Yadav breaks silence on gurugram house firing assures fans My family and I are safe ‘मैं और मेरा परिवार…’; एल्विश यादव ने गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, Ncr Hindi News - Hindustan
Elvish Yadav breaks silence on gurugram house firing assures fans My family and I are safe

‘मैं और मेरा परिवार…’; एल्विश यादव ने गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर-57 स्थित घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने उनके फैन्स और शुभचिंतकों के मन में डर चिंताएं पैदा कर दी हैं। फायरिंग के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार एल्विश यादव से उनकी खैरियत पूछ रहे हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:53 AM
यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर-57 स्थित घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने उनके फैन्स और शुभचिंतकों के मन में डर चिंताएं पैदा कर दी हैं। फायरिंग के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार एल्विश यादव से उनकी खैरियत पूछ रहे हैं। एल्विश ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा आप सभी की शुभकामनाओं और चिंता के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आप सबके प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने साफ कर दिया कि डरावनी घटना के बावजूद उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम हमलावरों की तलाश में जुटीं

एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और क्राइम ब्रांच की टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं। एसटीएफ ने विदेश में बैठे तीन गैंगस्टरों हिमांशु भाऊ, नीरज फरीदपुरिया और सुनील सरधारनियां की लोकेशन का पता करने के लिए एक बार फिर से जांच को तेज कर दिया है। लोकेशन का पता चलते ही इंटरपोल की मदद से तीनों को देश वापस लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, गोलीबारी की वजह भी बताई

एसटीएफ की गुरुग्राम टीम भी पुलिस के साथ मिलकर जानकारी जुटाने पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि रविवार सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ 24 गोलियां दागी गई थीं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि दोनों विदेश में बैठकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

पुलिस के हाथ खाली : एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के दिनों में शहर में तीन बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें से किसी भी मामले में पुलिस को ठोस सफलता नहीं मिली है। एल्विश के घर पर फायरिंग मामले में समाचार लिखे जाने तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग मामले में भी पुलिस ने केवल दो रेकी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य शूटर अभी भी फरार है। रोहित शौकीन हत्याकांड में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमले के बाद पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है।

ये भी पढ़ें:एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा

एल्विश के घर पर हुई फायरिंग के बाद रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ‘एक्स’ पर लिखा कि किसी फिल्म का शूटिंग सीन नहीं है, असली गोलियों की शूटिंग है। एल्विस के घर पर बदमाशों ने गोलीबारी करके प्रदेश में चल रहे जंगलराज का एक और नमूना पेश किया है। इस बहाने उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।

सतीश बालन, आईजी एसटीएफ हरियाणा, ''रविवार को एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में एसटीएफ ने भी जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। विदेश से गैंगस्टर को भारत लाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।''

ये भी पढ़ें:'न कोई धमकी आई, न किसी से…'; घर पर फायरिंग को लेकर क्या बोले एल्विश के पापा