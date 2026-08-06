काम की बात: रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर पर 11 स्टेशन बनेंगे, रेड लाइन के जरिए गाजियाबाद से कनेक्ट होगा
डीएमआरसी ने रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। कॉरिडोर के इस हिस्से पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 10 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। यह कॉरिडोर रेड लाइन के जरिए गाजियाबाद को कनेक्ट करेगा। उधर, नोएडा सेक्टर-142 और बोड़ाकी मेट्रो रूट पर भी जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।
बाहरी दिल्ली और हरियाणा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फेज-चार के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। डीएमआरसी ने नरेला क्षेत्र से हरियाणा के कुंडली/नाथूपुर तक करीब 15.4 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया पूरी कर इसी साल के अंत तक कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डीएमआरसी के मुताबिक, कॉरिडोर के इस हिस्से पर 11 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 10 स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि एक एट-ग्रेड स्टेशन यानी जमीन के लेवल पर बनाया जाएगा। एलिवेटेड वायाडक्ट, डिपो, रैंप का निर्माण किया जाएगा। कॉरिडोर पर करीब 1,373.36 करोड़ खर्च होंगे।
निर्माण पूरा होने पर नरेला और हरियाणा के कुंडली और नाथूपुर से दिल्ली के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर रेड लाइन के जरिए हरियाणा के कुंडली, नाथूपुर और दिल्ली के नरेला को सीधे गाजियाबाद से कनेक्ट करेगा। इसके निर्माण को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की गई है।
नोएडा सेक्टर-142 और बोड़ाकी रूट पर शुरू होगा काम
नोएडा सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर मेट्रो के निर्माण के लिए एनएमआरसी ने एजेंसी का चयन कर लिया है। अब अगले तीन-चार महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। काम शुरू होने के बाद तीन साल में काम पूरा होगा।
यह दोनों एक्वा लाइन के एक्सटेंशन रूट होंगे। अभी एक्वा लाइन पर नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो के ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो चल रही है। अब इस लाइन का विस्तार करते हुए सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन और ग्रेनो डिपो से बोडाकी रूट पर मेट्रो चलाने की तैयारी है। इन दोनों रूट को यूपी के बाद केंद्र की कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र से मंजूरी के बाद करीब छह महीने पहले इन दोनों रूट पर काम शुरू करने के लिए एनएमआरसी ने टेंडर जारी किया था। दो बार इस टेंडर की अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी। अब इस प्रक्रिया में एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों रूट पर काम शुरू करने के लिए एलएनटी नामक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। यह एजेंसी दोनों रूट का निर्माण कार्य करेगी। दोनों रूट पर सिविल के काम के लिए एजेंसी का चयन किया है। यह एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो-एलएंडटी-कंपनी है। सिविल के काम पर 1200 करोड़ रुपये का खर्चा अनुमानित है।
8 स्टेशन बनेंगे
इस लाइन पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-44, नोएडा ऑफिस सेक्टर-96, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर-108, सेक्टर-93 और पंचशील ब्वॉय इंटर कॉलेज स्टेशन बनेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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