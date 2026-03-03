लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी, जाते-जाते बची शख्स की जान; गुजरात के वलसाड का चौंकाने वाला वीडियो
लिफ्ट का दरवाजा खुलने के 1 सेकंड से भी कम वक्त में वह खुले दरवाजे के साथ ही बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ चल देती है और उस शख्स का सिर उस मंजिल के ऊपरी हिस्से से टकरा जाता है और वह गिर जाता है।
गुजरात के वलसाड शहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो कि शहर के एक पॉश इलाके की रिहायशी बिल्डिंग में लगी लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स ने लिफ्ट में सवार होता है, और जैसे ही लिफ्ट उसकी चाही गई मंजिल पर पहुंचती है तो वह उससे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह शख्स अपना पैर लिफ्ट से बाहर निकालता है लिफ्ट अचानक चल देती है और वह शख्स झुककर खुद को संभालता है और वह कुछ समझे उससे पहले ही वह उससे नीचे गिर जाता है। यह सब इतना जल्दी होता है कि वीडियो देखने पर भी यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि इस हादसे में उस शख्स की जान चमत्कारिक रूप से बच गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना वलसाड शहर के पॉश इलाके माने जाने वाले तिथल रोड पर 'सरदार हाइट्स' की साबरमती बिल्डिंग में मंगलवार दोपहर को हुई। इस दौरान बिल्डिंग में लगी लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी की वजह से वह अचानक ऊपर की ओर चल देती है और एक पैर दरवाजे के बाहर होने की वजह से उसमें सवार शख्स की जान खतरे में पड़ जाती है। हालांकि किस्मत के चलते उसकी जान बाल-बाल बच जाती है।
लिफ्ट में लगी CCTV के फुटेज में क्या दिखा
इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें वह शख्स सुबह 7.22 बजे बिल्डिंग की लिफ्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर लिफ्ट का बटन दबाता है। इसके बाद वह लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी मंजिल आने का इंतजार करता है। 7 बजकर 23 मिनट और 24 सेकंड पर उसकी मनचाही मंजिल आते ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वह तुरंत बाहर निकलने के लिए अपना पैर बाहर निकालता है। लेकिन इसी बीच दरवाजा खुलने के 1 सेकंड से भी कम वक्त में लिफ्ट खुले दरवाजे के साथ बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ चल देती है और उस शख्स का सिर उस मंजिल के ऊपरी हिस्से से टकराता है और उसी चोट की वजह से वह उसी मंजिल पर गिर जाता है। इसके बाद लिफ्ट तीन सेकेंड बाद ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर रूक जाती है।
यह घटना वलसाड के तिथल रोड पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने सरदार हाइट्स की बिल्डिंग में हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए सोसायटी के चेयरमैन ने मीडिया को बताया कि बिल्डिंग में कुल 14 फ्लोर हैं, जिसके लिए यहां हाईटेक लिफ्ट लगाई गई है। इसका मेंटेनेंस ओमेगा कंपनी करती है। 2 दिन पहले इसी लिफ्ट में लाइट और पंखे की समस्या ठीक करने के लिए ओमेगा कंपनी के लोग आए थे और उसे ठीक किया था। आज अचानक तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि लिफ्ट का दरवाजा खुला होने के बावजूद भी लिफ्ट चलने लगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।