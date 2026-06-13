बवाना का जाम कम करने को बनेगा एलिवेटेड रोड, रूट-डिजाइन की DPR बनाने को कंसल्टेंट नियुक्त

दिल्ली सरकार बवाना का जाम कम करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कहां से रूट निकाला जाए, डिजाइन कैसा रखा जाए इन सब कामों के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के बनने से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी।

बाहरी दिल्ली के बवाना क्षेत्र के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। बवाना में डीकंजेशन प्लान के तहत प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।

इसमें डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी और ट्रैफिक सर्वे भी किया जाएगा। साथ ही अलाइनमेंट प्लानिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के प्रारंभिक डिजाइन को भी बनाया जाएगा। कंसल्टेंट को रखने के लिए 3,94,66,000 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

जाम से राहत मिलेगी इससे में आने वाले समय में लोगों को यहां जाम से राहत मिल सकती है। बता दें कि यहां भारी वाहनों के चलने से अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसमें प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का डिजाइन भी तैयार किया जाएगा। साथ ही, यह एलिवेटेड रोड कहां से कहां तक बनेगा यह भी देखा जाएगा। इसमें रैंप से लेकर सड़क पार करने की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक संभावना है कि यह रोड कई लेन का बन सकता है।

प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री, दिल्ली सरकार, ''बवाना औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था और रोजगार का अहम केंद्र है, लेकिन वर्षों से यहां के उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी और स्थानीय निवासी भारी ट्रैफिक जाम, मालवाहक ट्रकों के दबाव और सड़क संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और लोगों के जीवन को आसान बनाना है।''