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काम की बात: बवाना का जाम कम करने को बनेगा एलिवेटेड रोड, रूट-डिजाइन की DPR बनाने को कंसल्टेंट नियुक्त

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार बवाना का जाम कम करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कहां से रूट निकाला जाए, डिजाइन कैसा रखा जाए इन सब कामों के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के बनने से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी। 

बवाना का जाम कम करने को बनेगा एलिवेटेड रोड, रूट-डिजाइन की DPR बनाने को कंसल्टेंट नियुक्त

बाहरी दिल्ली के बवाना क्षेत्र के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। बवाना में डीकंजेशन प्लान के तहत प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।

इसमें डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी और ट्रैफिक सर्वे भी किया जाएगा। साथ ही अलाइनमेंट प्लानिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के प्रारंभिक डिजाइन को भी बनाया जाएगा। कंसल्टेंट को रखने के लिए 3,94,66,000 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

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जाम से राहत मिलेगी

इससे में आने वाले समय में लोगों को यहां जाम से राहत मिल सकती है। बता दें कि यहां भारी वाहनों के चलने से अक्सर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इसमें प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का डिजाइन भी तैयार किया जाएगा। साथ ही, यह एलिवेटेड रोड कहां से कहां तक बनेगा यह भी देखा जाएगा। इसमें रैंप से लेकर सड़क पार करने की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक संभावना है कि यह रोड कई लेन का बन सकता है।

प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री, दिल्ली सरकार, ''बवाना औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था और रोजगार का अहम केंद्र है, लेकिन वर्षों से यहां के उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी और स्थानीय निवासी भारी ट्रैफिक जाम, मालवाहक ट्रकों के दबाव और सड़क संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और लोगों के जीवन को आसान बनाना है।''

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निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर प्रवेश द्वार का पुनर्विकास शुरू

वहीं, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सराय काले खां की ओर दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर सराय काले खां की तरफ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जाने वाले प्रवेश व निकास गेट को बंद कर दिया गया है। लिहाजा इस गेट से यात्रियों का आवागमन बंद कर दिया गया, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए सराय काले खां की तरफ से नमो भारत के फुटओवर ब्रिज से आवागमन जारी रखा गया है। इसलिए यात्री इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर नमो भारत ट्रेन स्टेशन के गेट नंबर एक और गेट नंबर दो के रास्ते हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। रेलवे का कहना है कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास के तहत नई सीढ़ियां, एस्केलेटर व लिफ्ट लगेगी। बुकिंग कार्यालय का दोबारा निर्माण होगा।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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