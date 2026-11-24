दिल्ली में किसे मिलेगा फ्री बिजली योजना का लाभ और कौन होगा बाहर? 1 दिसंबर से चालू होगा वेरीफिकेशन
दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर से आधार कार्ड से वेरीफिकेशन होगा और जो लोग सब्सिडी लेने का विकल्प चुनेंगे उन्हें ही दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी।
दिल्ली में मिलने वाली बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर से दिल्ली के सभी बिजली कस्टमर के लिए सब्सिडी लेने और ना लेने का विकल्प मिलेगा। इसमें जो लोग बिजली सब्सिडी के लिए सहमति देंगे उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी। जो लोग सब्सिडी के लिए सहमति नहीं देंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी के लिए आधार कार्ड लगाकर वेरीफिकेशन करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत अब अगले महीने से की जाएगी।
इन्हें चुकाना होगा पूरा बिजली बिल
बिजली बिल सब्सिडी वेरीफिकेशन का काम 1 दिसंबर से शुरू होगा और पूरे एक महीने तक चलेगा। इस दौरान ग्राहकों को आधार कार्ड से वेरीफिकेशन करवाकर बिजली बिल सब्सिडी लेने या ना लेने का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। जो लोग सब्सिडी लेने का विकल्प चुनेंगे उन्हें सब्सिडी मिलेगी और जो लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा। सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड से वेरीफिकेशन करवाना अनिवार्य है।
इस योजना के लिए सरकार ने नियम बना लिया और इसके लिए जरूरी इंतजाम भी कर लिए गए हैं। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया है, जिसके लिए कस्टमर सब्सिडी के लिए अपनी सहमति दे सकेंगे और आधार कार्ड से उसका वेरीफिकेशन करवा सकेंगे।
क्या है उद्देश्य
इस मामले पर बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी वेरीफिकेशन वाले पोर्ट की शुरुआत के बाद कस्टमर अपने कंज्यूमर नंबर से पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए वेरीफिकेशन करवा सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि इस वेरीफिकेशन का उद्देश्य असली बिजली सब्सिडी लाभार्थियों की पहचान करना और ना चलने वाले कनेक्शनों को बंद करने का है। अधिकारी ने बताया कि इस पोर्टल की शुरुआत के बाद उन बिजली कस्टमर को भी सुविधा मिलेगी, जो अपना पूरा बिल चुकाने की सोच रहे हैं।
क्या है दिल्ली बिजली सब्सिडी योजना
बता दें कि दिल्ली में सब्सिडी व्यवस्था के तहत महीने में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को 100 प्रतिशत तक छूट मिलती है, जिससे उन कनेक्शन वाले कस्टमर का बिजली बिल शून्य आता है। इस योजना के तहत 201 से लेकर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। दिल्ली में कुल 75 लाख बिजली कस्टमर्स में से 64 लाख कस्टमर इस योजना का लाभ ले रहे हैं 2025-26 में इस योजना का लाभ करीब 50 लाख परिवारों को मिला था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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