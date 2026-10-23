बिजली कर्मियों की हड़ताल से हाहाकार, सोहना के 40 गांव में ब्लैक आउट, पानी को भी तरसे लोग
बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते स्थिति इतनी विकट हो गई है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
नरेश कुमार, गुरुग्राम: बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का असर अब और तेजी से दिखने लगा है। सोहना के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बीते 12 घंटों के भीतर बिजली फीडरों की बत्ती गुल होने का इलाके में बढ़ोतरी हो गई। सोहना के 40 गांव में ब्लैक आउट हो गया,जबकि 40 फीसदी शहरी इलाके में बिजली नहीं है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
रात के अंधेरे में ठप हुई बिजली सप्लाई
बीती रात स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक के बाद एक कई फीडरों ने काम करना बंद कर दिया। रात के समय ही शहरी क्षेत्र के छह तथा ग्रामीण क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण फीडरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। अचानक बिजली कटने से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और रातभर लोग गर्मी व उमस से जूझते नजर आए।
पावर हाउस पर पसरा सन्नाटा, आक्रोशित पहुंचे शहरवासी
बिजली गुल होने से परेशान होकर गुरुवार की देर रात बड़ी संख्या में शहरवासी सोहना के 66 केवीए पावर हाउस पर जा पहुंचे,लेकिन वहां का नज़ारा देख उनका गुस्सा और अधिक भड़क उठा। रात के समय पावर हाउस परिसर में एसडीओ के अलावा अन्य कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर सिर्फ एसडीओ और कुछ पुलिसकर्मी ही तैनात मिले, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में रोष और बढ़ गया। बिजली संकट का समाधान करने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी या तकनीकी कर्मचारी न मिलने के कारण लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा।
पानी की बूंद-बूंद को तरसे ग्रामीण
ग्रामीण अंचलों में संकट शहर से भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। लंबे समय तक बिजली न आने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा पानी की टंकियों में जमा किया गया पानी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इसके अलावा, घरों में पावर बैकअप का एकमात्र सहारा बने इनवर्टर भी लगातार लोड और लंबी कटौती के चलते एक-एक करके दम तोड़ने लगे हैं। पानी की सप्लाई न होने और इनवर्टर डिस्चार्ज होने से घरों के तमाम विद्युत उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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