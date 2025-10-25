Hindustan Hindi News
बिजली विभाग गाजियाबाद में अगले माह से शुरू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या होगा फायदा

संक्षेप: विद्युत निगम आगामी 01 नवंबर से गाजियाबाद जिले के 11 लाख उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था (वर्टिकल सिस्टम) के तहत कई सुविधाएं देने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत अब हर काम के लिए अलग अधिकारी होंगे।

Sat, 25 Oct 2025 02:21 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
विद्युत निगम आगामी 01 नवंबर से गाजियाबाद जिले के 11 लाख उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था (वर्टिकल सिस्टम) के तहत कई सुविधाएं देने जा रहा है। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत अब हर काम के लिए अलग अधिकारी होंगे। नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन, मीटर लगवाने, बिल की त्रुटियां ठीक करने और शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क करना होगा। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 33 और 11 केवी लाइन की देखभाल अलग अधिकारी करेंगे। विद्युत निगम जोन-एक के मुख्य अभियंता पवन कुमार गोयल ने शुक्रवार को वर्टिकल सिस्टम लागू होने से पहले तैयारियां परखीं। उन्होंने जोन-एक के सभी 40 बिजलीघर की जानकारी एकत्रित की।

अभी यह व्यवस्था चल रही : शासन ने बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए जनपद को तीन जोन में बांटा है। तीनों जोन के अलग-अलग मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एक्सईएन, एसडीओ और अवर अभियंता हैं। अभी यह व्यवस्था है कि एक जोन में एक्सईएन और एसडीओ को सभी कार्य करने होते हैं। यानि की बिजली आपूर्ति से नए कनेक्शन, मीटर लगवाने, बिलों की त्रुटि ठीक करने और प्रशासनिक आदि कार्य एक्सईएन और एसडीओ ही करते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, क्योंकि आवेदन के बाद भी काम समय पर नहीं हो रहा।

इसे ध्यान में रखकर विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए वर्टिकल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। 01 नवंबर से नई व्यवस्था के तहत हर अधिकारी को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। 33 केवी लाइन से आपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी एक एक्सईएन और एसडीओ के पास रहेगी। इसके अलावा यह अधिकारी दूसरा काम नहीं देखेंगे। इसी तरह 11 केवी लाइन की सप्लाई का काम दो एक्सईएन करेंगे। इनके पास अन्य कोई काम नहीं होगा।

नया कनेक्शन, मीटर लगवाने, बिल की त्रुटियां ठीक करने और शिकायत निस्तारण के लिए अलग-अलग अधिकारी काम करेंगे। यह सभी कार्य अभी तक डिविजन के हिसाब से एक ही अधिकारी के पास हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए छापे मारने और प्रशासनिक जिम्मेदारी अब एक ही एक्सईएन और एसडीओ के पास रहेगी। विद्युत निगम का दावा है कि इस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और शिकायतों के निस्तारण की गति तेज होगी। नई व्यवस्था से बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार होगा।

Ghaziabad Electricity System

सुविधा के लिए यहां हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी

जोन-एक गाजियाबाद में नेहरूनगर, कमला नेहरूनगर, प्रताप विहार और लाल कुआं विद्युत उपकेंद्र पर सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनेगी। जोन-दो देहात के मोदीनगर, लोनी और मुरादनगर में हेल्प डेस्क बनेंगी। इसके अलावा जोन-3 ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अर्थला, मोहननगर, शालीमार गार्डन, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम और कौशांबी विद्युत उपकेंद्रों पर हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी।

ट्रांस हिंडन क्षेत्र के उपभोक्ता भी लाभ उठाएंगे

ट्रांस हिंडन में 4,24,534 उपभोक्ता हैं। वर्टिकल सिस्टम से यहां उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। लोगों को अपने कार्य कराने के लिए विभाग में भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। उनका काम समय पर हो सकेगा।

बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा

विद्युत निगम बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाएगा। राजस्व में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। विद्युत निगम जनपद के बड़े बकाएदारों की सूची बना रहा है। इनसे वसूली की जाएगी।

पवन कुमार गोयल, मुख्य अभियंता जोन-एक, ''एक नवंबर से जनपद में वर्टिकल सिस्टम लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। विद्युत आपूर्ति में सुधार के साथ लोगों के कार्य समय से होंगे।''

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
