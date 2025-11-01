बिजली विभाग गाजियाबाद में 15 से लागू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या है इसका मकसद
संक्षेप: गाजियाबाद विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वर्टिकल सिस्टम 15 नवंबर से लागू होगा। पहले इसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। अब दावा किया जा रहा है कि विद्युत निगम जोन-एक में सभी तैयारी पूरी कर अधिकारियों के कार्य बांट दिए गए हैं।
विद्युत निगम जोन-एक के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता और उद्योगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र का पुनर्गठन कर कार्य आधारित कार्यालय (वर्टिकल) गठित किए हैं। इसमें विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी शिकायत का निस्तारण करने के लिए टीम का गठन किया गया है। इससे शिकायतों का निस्तारण तेजी से कराया जा सके।
इसी तरह नए कनेक्शन और बिलिंग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग-अलग कार्यालय और अधिशासी अभियंता नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि जोन-एक में दो लाख 55 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनके लिए वर्टिकल सिस्टम पहले एक नवंबर से शुरू होना लेकिन इसे अब 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा।
चार सहायता केंद्र खोले जाएंगे : विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए कमला नेहरूनगर उपकेंद्र, नेहरूनगर उपकेंद्र, प्रताप विहार और लालकुआं उपकेंद्र पर शिकायत कर सकते हैं।
बिजली के हर कार्य के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे
अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा और कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वर्टिकल सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था में हर कार्य के लिए अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उपभोक्ताओं को मीटर और बिलिंग आदि के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 और उपभोक्ता केंद्र पर सूचना देनी होगी।