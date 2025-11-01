Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newselectricity department vertical system will start from nov 15 in ghaziabad district know its purpose
बिजली विभाग गाजियाबाद में 15 से लागू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या है इसका मकसद

बिजली विभाग गाजियाबाद में 15 से लागू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या है इसका मकसद

संक्षेप: गाजियाबाद विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वर्टिकल सिस्टम 15 नवंबर से लागू होगा। पहले इसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। अब दावा किया जा रहा है कि विद्युत निगम जोन-एक में सभी तैयारी पूरी कर अधिकारियों के कार्य बांट दिए गए हैं।

Sat, 1 Nov 2025 03:12 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वर्टिकल सिस्टम 15 नवंबर से लागू होगा। पहले इसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। अब दावा किया जा रहा है कि विद्युत निगम जोन-एक में सभी तैयारी पूरी कर अधिकारियों के कार्य बांट दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विद्युत निगम जोन-एक के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता और उद्योगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र का पुनर्गठन कर कार्य आधारित कार्यालय (वर्टिकल) गठित किए हैं। इसमें विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी शिकायत का निस्तारण करने के लिए टीम का गठन किया गया है। इससे शिकायतों का निस्तारण तेजी से कराया जा सके।

ये भी पढ़ें:बिजली विभाग गाजियाबाद में अगले माह से शुरू करेगा वर्टिकल सिस्टम, क्या होगा फायदा

इसी तरह नए कनेक्शन और बिलिंग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग-अलग कार्यालय और अधिशासी अभियंता नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि जोन-एक में दो लाख 55 हजार बिजली उपभोक्ता हैं। इनके लिए वर्टिकल सिस्टम पहले एक नवंबर से शुरू होना लेकिन इसे अब 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा।

चार सहायता केंद्र खोले जाएंगे : विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए कमला नेहरूनगर उपकेंद्र, नेहरूनगर उपकेंद्र, प्रताप विहार और लालकुआं उपकेंद्र पर शिकायत कर सकते हैं।

बिजली के हर कार्य के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे

अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं की सुविधा और कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वर्टिकल सिस्टम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था में हर कार्य के लिए अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उपभोक्ताओं को मीटर और बिलिंग आदि के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 और उपभोक्ता केंद्र पर सूचना देनी होगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Uttar Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।