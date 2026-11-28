काम की बात: दिसंबर में बिजली बिल कम आएगा, गाजियाबाद के 12 लाख उपभोक्ताओं को फायदा
गाजियाबाद जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर महीने में उनका बिजली बिल घटकर आएगा। करीब 12 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल, यूपीपीसीएल ने सितंबर में बिजली सस्ती खरीदी है, जिसका फायदा दिसंबर के बिल में दिया जाएगा।
गाजियाबाद जिले के लगभग 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपीपीसीएल ने दिसंबर के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज -3.32 फीसदी तय किया है। दिसंबर के बिल में उपभोक्ताओं को बिल में 3.32 फीसदी की छूट मिलेगी।
विद्युत निगम के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शासन के आदेश के अनुसार ही उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी महीने का एफपीपीएएस तीन महीने पहले की बिजली खरीद लागत के आधार पर तय होता है। दिसंबर का एफपीपीएएस सितंबर की बिजली खरीद के आधार पर निकाला है। मुख्य अभियंता ने बताया कि सितंबर में बिजली सस्ती खरीदी है इसका फायदा दिसंबर के बिल में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल समय से जमा करने की अपील की है।
जमीन के सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद कम
गाजियाबाद जिले में फिलहाल जमीन के सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद कम है। जनगणना और मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में अधिकारियों की व्यस्तता के चलते सर्वे शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा शासन से भी सर्वे शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। जिले में पिछले कई वर्षों से सर्किल रेट और बाजार भाव के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।
जिले में वर्ष 2024 में कुछ क्षेत्रों के सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। वर्ष 2025 में दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और पुरानी दरें ही लागू रखी गईं। अब नए सिरे से सर्वे कराकर बाजार भाव के अनुसार दरें निर्धारित करने की तैयारी है। चुनाव के बाद सर्वे शुरू होने और रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की उम्मीद है। इसके बाद नए सर्किल रेट लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।
अर्थला-नंदग्राम के लोगों को भरपूर पेयजल मिलेगा
अर्थला और नंदग्राम के लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। महापौर ने शुक्रवार को 30 एचपी के दो नलकूप का शिलान्यास किया। जलकल विभाग 15वें वित्त से नलकूप लगवाएगा। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि विजयनगर के 10 वार्डों को गंगाजल दिया जा रहा है। अब विजयनगर में जलापूर्ति की मांग खत्म हो गई है। अर्थला और नंदग्राम में 30-30 एचपी के नलकूप लगवाने की मांग की जा रही थी।दोनों जगह नलकूप लगवाने का काम शुरू करा दिया है। दावा है कि नलकूप शुरू होने के बाद करीब 50 हजार लोगों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा वार्ड-14 सेक्टर-9 पुराना विजयनगर में नाली और सड़क बनाई जाएगी। महापौर ने इन कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर पार्षद सुनैना देवी, मनोज पाल, ओमप्रकाश ओड, रामपाल, दीपक राघव और हेमंत त्यागी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।