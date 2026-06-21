काम की बात: मिस्ड कॉल से बिजली का बिल मिलेगा, हरियाणा बिजली निगम ने संपर्क के 11 माध्यम सार्वजनिक किए
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं तक डिजिटल माध्यमों से पहुंच बनाएगी। निगम ने इसके लिए 11 विभिन्न माध्यम सार्वजनिक किए हैं। बिजली उपभोक्ता अब मिस्ड कॉल के जरिए अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से शिकायतों दर्ज करवाने में आसानी होती है।
बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के तत्काल समाधान और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए संपर्क के 11 विभिन्न माध्यम सार्वजनिक किए हैं। निगम मुख्यालय के अनुसार अब उपभोक्ता 7669875768 पर मिस्ड कॉल देकर व्हाट्सऐप के जरिए बिल सहित विभिन्न तरह की सेवाएं ले सकते हैं।
हालांकि, बिजली निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत उपभोक्ता ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के साथ ही शिकायतों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में अक्सर बिजली कंट्रोल रूम और अधिकारियों के फोन नंबर व्यस्त रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए निगम ने वैकल्पिक संपर्क साधनों की जानकारी सार्वजनिक की है।
व्हाट्सऐप से भी शिकायत करें
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता शिकायतों और सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 1912 तथा 1800-180-4334 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ई-मेल, व्हाट्सऐप, एसएमएस और चैटबॉट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता व्हाट्सऐप नंबर 8813999708 के माध्यम से भी अपनी शिकायत या जानकारी भेज सकते हैं। वहीं, मिस्ड कॉल सेवा के लिए 7669875768 नंबर जारी किया गया है। निगम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत की है। उपभोक्ता ट्विटर (एक्स) और फेसबुक पर 1912dhbvn अकाउंट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
समस्या का शीघ्र समाधान संभव
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से शिकायतों दर्ज करवाने में आसानी रहती है। शिकायतों का निस्तारण करने में भी आसानी रहती है। उपभोक्ता कंट्रोल रूम नंबर व्यस्त मिलने की स्थिति में उपलब्ध अन्य माध्यमों का उपयोग करें, जिससे उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।
सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शिकायत कर सकेंगे
● कंट्रोल रूम 9540954708
● चैटबॉट- DHBVN Help Desk
● एसएमएस-56161101
● वेबसाइट-chs.dhbvn.org.in
● बिल मिस्ड कॉल- 7082102200
● टोल फ्री नंबर-1912, 1800-180-4334
● ई-मेल-1912@dhbvn.org.in
● व्हाटसऐप- 8813999708
● मिस्ड कॉल - 7669875768
● एक्स (ट्विटर)- 1912dhbvn
● फेसबुक- 1912dhbvn
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।