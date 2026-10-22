गुरुग्राम के कई इलाकों में बिजली-पानी की सप्लाई ठप, क्या है वजह
गुरुग्राम में बिजली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में बुधवार देर रात से बिजली सप्लाई ठप है, जिससे गुरुवार को पेयजल समस्या चरमरा गई है। इस दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गुरुग्राम में बिजली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में बुधवार देर रात से बिजली सप्लाई ठप है, जिससे गुरुवार को पेयजल समस्या चरमरा गई है। मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर यानी शुक्रवार से लेकर शनिवार तक कई इलाकों में बिजली नहीं आएगी।
बुधवार से बंद है बिजली सप्लाई
पालम विहार फीडर की मुख्य एचटी लाइन में तकनीकी खराबी के कारण सेक्टर तीन, पांच और छह में बुधवार रात 10 बजे से बिजली आपूर्ति बंद है। इससे गुरुवार सुबह पानी सप्लाई प्रभावित हो गई। ठेकेदार के कर्मचारियों ने रात करीब एक बजे तक फाल्ट तलाशने का प्रयास किया, लेकिन खराबी का पता नहीं चल सका। आरडब्ल्यूए के पूर्व प्रधान दिनेश वशिष्ठ के मुताबिक उन्होंने डीएचबीवीएन के अधीक्षण अभियंता श्यामबीर सैनी से बातचीत की। उन्होंने गुरुवार सुबह अनुभवी टीम से फाल्ट तलाशकर जल्द बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया है।
चरमरा गई है बिजली और पानी की सप्लाई
आरडब्ल्यूए प्रधान तिलक राज अदलखा के मुताबिक हड़ताल के बीच बिजली बहाली का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने निवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सेक्टर-सात, सात एक्सटेंशन, नौ, नौए में भी देर रात से बिजली सप्लाई ठप है। इससे पेयजल समस्या बन गई है। लाइनमैन, जेई और एसडीओ के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। दौलताबाद बाद गांव में देर रात से बिजली सप्लाई गुल है। सेक्टर-54 स्थित सनसिटी कॉलोनी में बिजली गुल होने की वजह से जीएमडीए का पानी देर रात से नहीं पहुंचा है। बिजली कटौती से शहर में पेयजल सप्लाई चरमरा सकती है।
बता दें कि गुरुग्राम और नूह में बिजली सप्लाई के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने एक निजी कंपनी को लाइसेंस दिया है। इसके विरोध में बिजली कर्मी तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं।
दीपक आहूजा
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