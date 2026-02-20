Hindustan Hindi News
ग्रेटर नोएडा में इन 4 रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, कई सेक्टरों और इलाकों तक फायदा

Feb 20, 2026 08:43 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा में रहने और सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। ग्रेटर नोएडा में चार रूटों पर 15 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। बसों का संचालन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी के मुताबिक, इस संबंध में परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों से बातचीत हो गई है। प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है। ई-बसों के संचालन में होने वाले घाटे की भरपाई प्राधिकरण करेगा। तय किए गए चार मार्गों पर बसें चलने से ग्रेटर नोएडा के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पी-3 आदि आवासीय सेक्टरों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इन मार्गों पर प्राधिकरण, पुलिस व जिला प्रशासन के दफ्तर भी स्थित हैं।

ग्रेटर नोएडा ईस्ट व वेस्ट के बीच भी सफर करना आसान हो जाएगा। अभी इनके बीच आवाजाही करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ई-बसों के संचालन की तैयारी चल रही है। ई-बसों का संचालन शुरू होने से पहले बस स्टैंड की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य भी कराया जाएगा।

बसों के लिए तय किए गए रूट

● ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ सिटी-1 व 2 के बीच से चार मूर्ति चौक, 130 मीटर चौड़ी सड़क, प्राधिकरण गोलचक्कर, सिटी पार्क, अल्फा-1,2 कमर्शियल बेल्ट, परी चौक व यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर।

● गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से चार मूर्ति, 60 मीटर चौड़ी सड़क, बिसरख, कच्ची सड़क, सूरजपुर घंटाघर चौक, कलेक्ट्रेट, एलजी चौक, जगत फार्म, परी चौक, पी-3, यथार्थ अस्पताल, अपोलो, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से होते हुए नोएडा एयरपोर्ट।

● छपरौला फ्लाईओवर से 130 मीटर सड़क, सिरसा गोलचक्कर, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

● ग्रेटर नोएडा के मकौड़ा गोलचक्कर से बीटा-1, 2, जगत फार्म, एलजी चौक, शारदा विश्वविद्यालय, इंडिया एक्सपो मार्ट, नोएडा- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के गलगोटिया अंडरपास से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।

ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की मांग

वहीं, नोएडा शहर में लगातार बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अब चार्जिंग स्टेशन की समस्या खड़ी होती जा रही है। सीमित चार्जिंग स्टेशन के चलते उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशंस के सचिव व एक्सोटिका फ्रेस्को सोसाइटी के महासचिव सुरोजीत दास गुप्ता ने सांसद डॉ. महेश शर्मा को पत्र दिया है। इसके माध्यम से सेक्टर-137 में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मांग की है, ताकि लोगों को अपने वाहन चार्ज करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
