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काम की बात: नोएडा में जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, इन 5 रूटों पर मिलेगी सुविधा; इतना होगा किराया

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई-बसें चलाने की तैयारी तेज कर दी है। ये बसें पांच रूट पर चलाई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि जिन रूट पर ये ई-बसें चलाई जाएंगी, वहां से ई-रिक्शा को हटाया जाएगा। इससे लोग बसों में ही सफर करेंगे।

नोएडा में जून से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, इन 5 रूटों पर मिलेगी सुविधा; इतना होगा किराया

नोएडा में रहने और जॉब एवं पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई-बसें चलाने की तैयारी तेज कर दी है। ऐसा दावा है कि करीब दो सप्ताह में ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले 100 ई-बसें चलाने की तैयारी है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ाने भरने के साथ ही अधिकांश ई-बसों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा। इनमें 10 डबल डेकर बसें होंगी, जबकि बाकी 90 बसें नौ और 12 मीटर की होंगी। डबल डेकर बसें बॉटेनिकल गार्डन से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए परी चौक तक चलेंगी। इन बसों का रूट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट तक होगा। इन बसों के लिए मासिक पास कितने रुपये का होगा, इस पर अभी अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

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अधिकारियों ने बताया कि इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। यात्री बस में चढ़कर भी कंडक्टर से टिकट ले सकेंगे। इन बसों के रूट फाइनल कर लिए गए हैं। सभी रूटों पर 15-15 मिनट के अंतराल पर बसें मिलेंगी। वहीं, 5 बसों को स्टैंडबाय पर रखा जाएगा।

इस बारे में प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह का कहना है कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जून के पहले सप्ताह से कुछ रूटों पर ट्रायल के तौर पर बसें चलाई जाएंगी। 15 जून से कुछ रूट पर बसें सुचारू रूप से चलानी शुरू कर दी जाएंगी।

बसों वाले रूट से ई-रिक्शे हटाए जाएंगे

अधिकारियों का कहना है कि जिन रूट पर ये ई-बसें चलाई जाएंगी, वहां से ई-रिक्शा को हटाया जाएगा। इससे लोग बसों में ही सफर करेंगे।

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चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

सेक्टर-90 बस डिपो में 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 50 बसों को चार्ज करने की व्यवस्था होगी। बॉटेनिकल गार्डन बस स्टैंड पर चार वैकल्पिक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी।

इन पांच रूट पर दौड़ेंगे बसें

● सेक्टर-90 (डिपो), बॉटेनिकल गार्डन (प्रारंभ बिंदु) से ग्रेटर नौएडा के किसान चौक, एक मूर्ति तक।

● सेक्टर-90 (डिपो), बॉटेनिकल गार्डन (प्रारंभ बिंदु) से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर तक।

● सेक्टर-90 (डिपो), बॉटेनिकल गार्डन (प्रारंभ बिंदु) से सेक्टर-62 (अंतिम बिंदु)।

● सेक्टर-90 (डिपो), बॉटेनिकल गार्डन (प्रारंभ बिंदु) से फेज-2 नोएडा, सूजरपुर कलेक्ट्रेट ग्रेटर नोएडा (अंतिम बिंदु)।

● इसके अलावा ये बसें दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और आईएसबीटी तक जाएंगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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