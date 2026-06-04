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काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें 10 जून से, इन 3 रूटों पर मिलेगी सुविधा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तीन रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए रूट का निर्धारण किया है। यह बस सेवा 10 जून तक शुरू होगी।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें 10 जून से, इन 3 रूटों पर मिलेगी सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट तक 110 बसों के संचालन का आदेश दिया है। इसी के तहत तीनों प्राधिकरण अपने-अपने स्तर पर रूट का निर्धारण करने में जुटे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में तीन रूट तय किए हैं।

सीईओ आरके सिंह ने बताया कि तीनों रूट पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। यमुना सिटी के सेक्टर-22डी में काफी लोग रहते हैं। लोग पूर्व में बस संचालन की मांग कर चुके हैं। वहीं, 60 मीटर रोड वाले रूट पर दो विश्वविद्यालय हैं, यहां ग्रेनो और दिल्ली से सैकड़ों छात्र पढ़ने आते हैं। इससे उन्हें भी आसानी होगी, जबकि परी चौक से वाया नोएडा एयरपोर्ट वाले रूट पर लोगों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की सहूलियत मिलेगी।

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यीडा के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि यमुना सिटी में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए तीन रूट तय किए गए हैं। लोगों की सहूलियत के अनुसार तीनों रूट का निर्धारण किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस सेवा का लाभ मिल सके।

पहला रूट : ग्रेटर नोएडा के परी चौक से वाया यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक होगा। यात्री बिना किसी स्टॉप सीधे एयरपोर्ट जा सकेंगे।

दूसरा रूट : परी चौक से 60 मीटर सड़क, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय और रबुपूरा होकर नोएडा एयरपोर्ट तक होगा।

तीसरा रूट : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-22डी होते हुए ग्रेटर नोएडा तक होगा।

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हाईड्रोजन बसों के लिए प्रशिक्षण जारी

नोएडा एयरपोर्ट तक पांच हाईड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी। बसों का संचालन यूपी रोडवेज करेगा, जबकि नुकसान की भरपाई यीडा करेगा। बताया गया कि बस संचालन से पूर्व चालक और परिचालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण बेहद जरूरी है, ताकि चालकों को सभी प्रकार की जानकारी हो सके।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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