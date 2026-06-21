नोएडा से मेरठ और मथुरा के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, इन रूट पर भी खुशखबरी
नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर से मेरठ और मथुरा के लिए इलेक्ट्रिक बसें जल्द शुरू होने वाली हैं। कई अन्य रूटों पर भी खुशखबरी है।
नोएडा वासियों के लिए गुड न्यूज है। नोएडा से मेरठ और मथुरा के लिए जल्द इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने वाली हैं। आसपास के शहरों के लिए भी जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा आदि शहरों के लिए ये बसें चलाने की योजना है। नई खेप मिलने के बाद इनकी शुरुआत की जाएगी।
अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बसों की सेवा दी जा रही है। अन्य डिपो की इलेक्ट्रिक बस नोएडा डिपो आती हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। सभी साधारण और सीएनजी चलित बसें हैं। डिपो से कई शहरों के लिए बसें चलती हैं। इसमें आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ समेत अन्य शहरों के लिए बसों की सेवा शामिल है।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाया जाएगा। डिपो से आसपास के कई शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी।
कड़कड़ी मोड़ सिग्नल फ्री करने को रोड चौड़ी होगी
कड़कड़ी मोड़ को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए यू-टर्न को दोबारा चालू करने के लिए दिल्ली सरकार को रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर भेजा है।
प्रस्ताव के अनुसार, सड़क चौड़ी करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीन जरूरत है। यह योजना फलीभूत होती है चौराहे पर जाम घटने के साथ विकास मार्ग पर भी वाहनों की रफ्तार में इजाफा होगा। ट्रैफिक पुलिस ने स्वामी दयानंद मार्ग पर बने कड़कड़ी फ्लाईओवर के नीचे वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के मकसद से दो यू-टर्न बनवाए थे। इन यू-टर्न पर ट्रायल के दौरान सामने आया कि बड़े वाहन जगह की कमी के कारण सही से मुड़ नहीं पा रहे थे।
आईआईटी बनाएगी यमुना किनारे दीवार की डिजाइन
नई दिल्ली। बाढ़ के दौरान यमुना का पानी सड़कों तक न पहुंचे, इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से यमुना किनारे दीवार बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली को डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आईआईटी के द्वारा दिए गए डिजाइन के आधार पर दीवार बनाने का टेंडर निकाला जाएगा। मानसून के दौरान कई बार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है। इससे सिविल लाइंस, मजनूं का टीला, तिब्बत कॉलोनी और यमुना बाजार आदि स्थानों तक पानी पहुंच जाता है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए यमुना किनारे एक मजबूत दीवार बनाने का निर्णय लिया है ताकि पानी सड़क पर न पहुंचे। यह दीवार मजनूं का टीला से लेकर पुराने लोहे के पुल तक करीब 4.7 किलोमीटर लंबी बनेगी।
आउटर रिंग रोड पर जलभराव रोकने के लिए नाले की ऊंचाई बढ़ेगी
नई दिल्ली। आउटर रिंग रोड पर सीआर पार्क के पास जल निकासी व्यवस्था को ठीक कर जलभराव की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मौजूदा नाले की सतह को ऊंचा करने का काम करेगा। इस काम पर लगभग 60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि यहां सड़क किनारे बने नाले की सतह नीचे है, जिससे बारिश के दौरान पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती। इससे सड़क पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। आउटर रिंग रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर ऐसी समस्या यातायात के लिए बड़ी बाधा बनती है। इसको ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी ने सीआर पार्क के पास नाले की सतह ऊंची करने का फैसला लिया है। ऐसा होने के बाद सड़क पर मानसून के दौरान वर्षों से बनी जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी।
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