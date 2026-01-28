हिंडन एयरपोर्ट समेत गाजियाबाद के इन 3 रूटों पर ई-बसें चलेंगी, जानें रूट और किराया
हिंडन एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जल्द ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। एयरपोर्ट समेत तीन नए रूटों पर फरवरी से ई-बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए किराया और रूट तय कर लिया गया है। आइए जानते हैं रूट और किराया।
गाजियाबाद शहर को सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 50 ई-बसें मिली थीं। इनमें से अभी 36 अलग-अलग रूटों पर चल रही हैं। कुछ रूट पर यात्री कम मिल रहे थे। इन रूटों से बसों की संख्या कम की जाएगी और खराब बसों को ठीक कर हिंडन एयरपोर्ट समेत तीन नए रूटों पर चलाया जाएगा।
ई-बसें मधुबन बापूधाम से हिंडन एयरपोर्ट, मसूरी से दिलशाद गार्डन और वेव सिटी सेक्टर-पांच से दिलशाद गार्डन रूट पर चलाई जाएंगी। मधुबन बापूधाम से हिंडन एयरपोर्ट की दूरी करीब 19 किलोमीटर है, जहां किराया 35 रुपये तय किया गया है। वहीं मसूरी से दिलशाद गार्डन और वेव सिटी सेक्टर-पांच से दिलशाद गार्डन की दूरी 23 किलोमीटर है, जिसके लिए यात्रियों को 40 रुपये किराया देना होगा।
उम्मीद है कि इन तीन रूटों पर ई-बसें चलने से करीब 15-20 हजार यात्रियों को लाभ मिलेगा। हर रूट पर छह-छह बसें चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़ेगा। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने बताया कि रूट और किराया तय कर लिया गया है। अगले माह से बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।