वोट काटने के AAP के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा- आतिशी को भेजा था 76 पन्नों का जवाब

नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटे जाने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट काटे गए। आप नेता ने यह भी दावा किया कि तत्कालीन सीएम आतिशी ने जनवरी में कथित वोट चोरी के बारे में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

आप नेता भारद्वाज के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आतिशी द्वारा चिंताओं को उठाने के कुछ दिनों बाद 13 जनवरी को उन्हें 76 पन्नों का जवाब भेजा गया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 13 जनवरी को जारी अपने जवाब की एक कॉपी भी जारी की। इसमें कहा गया कि आतिशी ने 5 और 8 जनवरी को दो पत्रों के माध्यम से मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के आवेदनों में अचानक वृद्धि के बारे में चिंता जताई थी।

साथ ही, आतिशी को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे की विधिवत जांच की गई है और बताया गया है कि आप नेता अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह ने भी अपनी शिकायतें बताने के लिए अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी।

आतिशी को दिए गए चुनाव आयोग के पहले के जवाब में कहा गया था कि आयोग का दृढ़ विश्वास है कि समावेशी, हेल्दी, शुद्ध और पारदर्शी रूप से तैयार मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की नींव है।

चुनाव आयोग का यह ताजा जवाब सौरभ भारद्वाज के उस दावे के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आप ने पिछले महीने चुनाव आयोग के समक्ष मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया था और जांच का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई दायर की थी। भारद्वाज के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की जा सकती।