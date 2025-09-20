Election Commission responds after AAP claims vote theft in Arvind Kejriwal new delhi seat वोट काटने के AAP के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा- आतिशी को भेजा था 76 पन्नों का जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsElection Commission responds after AAP claims vote theft in Arvind Kejriwal new delhi seat

वोट काटने के AAP के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा- आतिशी को भेजा था 76 पन्नों का जवाब

वोट काटे जाने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट काटे गए। आप नेता ने यह भी दावा किया कि तत्कालीन सीएम आतिशी ने वोट चोरी के बारे में आयोग को लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:02 PM
share Share
Follow Us on
वोट काटने के AAP के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा- आतिशी को भेजा था 76 पन्नों का जवाब

नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटे जाने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट काटे गए। आप नेता ने यह भी दावा किया कि तत्कालीन सीएम आतिशी ने जनवरी में कथित वोट चोरी के बारे में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

आप नेता भारद्वाज के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आतिशी द्वारा चिंताओं को उठाने के कुछ दिनों बाद 13 जनवरी को उन्हें 76 पन्नों का जवाब भेजा गया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 13 जनवरी को जारी अपने जवाब की एक कॉपी भी जारी की। इसमें कहा गया कि आतिशी ने 5 और 8 जनवरी को दो पत्रों के माध्यम से मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के आवेदनों में अचानक वृद्धि के बारे में चिंता जताई थी।

साथ ही, आतिशी को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे की विधिवत जांच की गई है और बताया गया है कि आप नेता अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह ने भी अपनी शिकायतें बताने के लिए अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी।

आतिशी को दिए गए चुनाव आयोग के पहले के जवाब में कहा गया था कि आयोग का दृढ़ विश्वास है कि समावेशी, हेल्दी, शुद्ध और पारदर्शी रूप से तैयार मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव की नींव है।

चुनाव आयोग का यह ताजा जवाब सौरभ भारद्वाज के उस दावे के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आप ने पिछले महीने चुनाव आयोग के समक्ष मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया था और जांच का विवरण मांगते हुए एक आरटीआई दायर की थी। भारद्वाज के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

आप नेता का यह ताजा आरोप उनके उस दावे के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 42000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। भारद्वाज की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी के नए आरोपों के बाद आई है। उन्होंने दो सीटों - कर्नाटक की आलंद और महाराष्ट्र की राजुरा सीट का नाम लेते हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाया था।