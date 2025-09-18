कागज रखिए तैयार! दिल्ली में भी होगा SIR; क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली में भी एसआईआर होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। वोटर लिस्ट को दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं।
बिहार में एसआईआर को लेकर हुए हाहाकार के बाद अब दिल्ली में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। दिल्ली में भी जल्द ही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता की सुविधा के लिए साल 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची, वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों और 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (मैपिंग) को सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब एसआईआर की तारीख की घोषणा होने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
आधे से ज्यादा वोटरों को दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि अधिकतर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि उनके नाम उनके राज्यों में हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे। ऐसे में उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे।
ऐसे बन सकेंगे वोटर
सीईओ कार्यालय ने अपील की है कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची देखकर लोग उसमें अपना नाम, पिता/माता का नाम जरूर सत्यापित करें। यह प्रक्रिया बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन के समय सहायता करेगी। बीएलओ लोगों से जरूरी दस्तावेजों सहित गणना प्रपत्र भरवाएंगे। जिन व्यक्तियों के नाम वर्ष 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची दोनों में सम्मिलित हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा।