कागज रखिए तैयार! दिल्ली में भी होगा SIR; क्या बोला चुनाव आयोग

बिहार में एसआईआर को लेकर हुए हाहाकार के बाद अब दिल्ली में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। दिल्ली में भी जल्द ही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता की सुविधा के लिए साल 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची, वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों और 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान (मैपिंग) को सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। अब एसआईआर की तारीख की घोषणा होने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा।