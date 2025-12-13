गिरफ्तारी का फर्जी ऑर्डर दिखाकर डराया, फिर डिजिटल अरेस्ट कर 1.16 करोड़ ठग लिए
दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तारी का फर्जी आदेश दिखाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। फिर उनसे एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली।
दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तारी का फर्जी आदेश दिखाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। फिर उनसे एक करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उन्होंने साइबर धोखाधड़ी गिरोह के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 82 साल की एक महिला को डिजिटल रूप से गिरफ्तार करके और उससे 1.16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़िता दक्षिण दिल्ली की निवासी हैं। उनकी शादी एक सरकारी कर्मचारी से हुई थी, जिनका निधन हो चुका है। उनकी एक बेटी है जो विदेश में रहती है।
क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी ने 25 अप्रैल को कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके वीडियो कॉल के दौरान महिला को फर्जी गिरफ्तारी आदेश दिखाया। उसके बाद महिला को डराया-धमकाया। लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी कार्रवाई की धमकी के बाद बुजुर्ग महिला को बैंक जाकर आरटीजीएस के माध्यम से कुल 1.16 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 1.10 करोड़) हिमाचल प्रदेश स्थित एक एनजीओ के चालू खाते में जमा किया गया था। आरोप है कि इस खाते का संचालन बिहार के पटना के धोखेबाज कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर इसी बैंक खाते के खिलाफ 32 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है।तकनीकी विश्लेषण और वित्तीय लेन-देन की जांच के बाद हिमाचल प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार किए गए लोगों में बिहार के नालंदा जिले से प्रभाकर कुमार (27), बिहार के वैशाली जिले से रूपेश कुमार सिंह (37) और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से देव राज (46) शामिल हैं। धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से 17 लाख रुपए जब्त कर पीड़ित को लौटा दिए गए हैं, जबकि शेष राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अपराध से प्राप्त धनराशि का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।