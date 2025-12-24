Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsElderly Man Stabbed After returing from Namaz in delhi Accused Wanted in 30 Cases
दिल्ली में नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की छाती पर चाकू घोंपा, हमलवार 30 अपराधों में वांछित

दिल्ली में नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की छाती पर चाकू घोंपा, हमलवार 30 अपराधों में वांछित

संक्षेप:

दिल्ली में नमाज पढ़कर लौट रहे 60 साल के बुजुर्ग लौट रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने उनकी छाती पर चाकू घोंप दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर अरेस्ट हो चुका है और उसपर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।

Dec 24, 2025 03:46 pm ISTGaurav Kala भाषा, नई दिल्ली
सेंट्रल दिल्ली के रकाबगंज में संपत्ति विवाद को लेकर 60 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 42 वर्षीय जुगनू उर्फ जियाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

घटना 20 दिसंबर को शाम करीब 5:45 बजे रकाबगंज में बड़ी मस्जिद के निकट हुई, जब पीड़ित नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी छाती में गंभीर घाव आए। घायल व्यक्ति को उसका बेटा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस उपायुक्त निधिन वालसन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 109 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि लगभग 18 महीने पहले पीड़ित के पक्ष में आए अदालत के आदेश के बाद आरोपी के मन में रंजिश थी।

अधिकारियों ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के लिए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। इसके आधार पर और स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए, 20 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे आरोपी को दिल्ली गेट के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी के अपराध के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं।

डीसीपी वालसन ने कहा कि जियाउद्दीन के खिलाफ पहले से ही 30 से अधिक मामले दर्ज हैं और मामले की आगे की जांच जारी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Crime News
