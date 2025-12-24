दिल्ली में नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की छाती पर चाकू घोंपा, हमलवार 30 अपराधों में वांछित

संक्षेप: दिल्ली में नमाज पढ़कर लौट रहे 60 साल के बुजुर्ग लौट रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने उनकी छाती पर चाकू घोंप दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर अरेस्ट हो चुका है और उसपर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।

सेंट्रल दिल्ली के रकाबगंज में संपत्ति विवाद को लेकर 60 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 42 वर्षीय जुगनू उर्फ जियाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

घटना 20 दिसंबर को शाम करीब 5:45 बजे रकाबगंज में बड़ी मस्जिद के निकट हुई, जब पीड़ित नमाज पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उस पर हमला किया, जिससे उसकी छाती में गंभीर घाव आए। घायल व्यक्ति को उसका बेटा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस उपायुक्त निधिन वालसन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 109 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि लगभग 18 महीने पहले पीड़ित के पक्ष में आए अदालत के आदेश के बाद आरोपी के मन में रंजिश थी।

अधिकारियों ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के लिए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। इसके आधार पर और स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए, 20 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे आरोपी को दिल्ली गेट के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी के अपराध के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं।