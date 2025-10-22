Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, 5 दिन में कर दी 81 लाख रुपए की ठगी; इस तरह की वारदात

Wed, 22 Oct 2025 11:15 PMSourabh Jain पीटीआई
हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके से एक बुजुर्ग को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके 81 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ईडी अधिकारी बनकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की पहचान सेक्टर 7-डी निवासी 68 वर्षीय विष्णुपद चटर्जी के रूप में हुई है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार करके ठग लिया।

5 दिन तक चली डिजिटल गिरफ़्तारी की जानकारी देते हुए पीड़ित ने कहा कि 14 अक्टूबर को दोपहर करीब ढाई बजे उनके पास एक कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले ने खुद के पुलिस और सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया और कहा कि कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित के अनुसार 'उन्होंने दावा किया कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मुझे डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने मुझे पांच दिनों तक वीडियो कॉल पर रखा, धमकाया और पैसे देने के लिए मजबूर किया।' चटर्जी ने अपनी शिकायत में बताया कि, '16 अक्टूबर को मैंने उनके बताए खातों में 51 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जबकि 17 अक्टूबर को आरटीजीएस के ज़रिए 30 लाख रुपए का एक और भुगतान किया।'

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों के उसी नंबर से उन्हें 14 अक्टूबर दोपहर 3:50 बजे से 16 अक्टूबर तक कॉल आते रहे। इसके बाद, 16 से 18 अक्टूबर तक तीसरे नंबर से वॉट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉल आए। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह चौथे नंबर से वॉट्सएप पर एक मैसेज भी आया। चटर्जी ने अपनी शिकायत में कहा, 'इसके बाद मैंने 19 अक्टूबर को साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।'

फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद बल्लभगढ़ थाने में एक FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और इस वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

