Elderly jeweller stabbed during attempted robbery in Delhi Azadpur four juveniles held दिल्ली में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट की कोशिश, दुकान मालिक को चाकू घोंपा; 4 नाबालिग गिरफ्तार
Hindi Newsएनसीआर NewsElderly jeweller stabbed during attempted robbery in Delhi Azadpur four juveniles held

दिल्ली में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट की कोशिश, दुकान मालिक को चाकू घोंपा; 4 नाबालिग गिरफ्तार

दिल्ली में 'बच्चा बदमाश' भी बेखौफ होते जा रहे हैं। चार नाबालिग बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कोशिश की। जब वे लूटपाट करने में नाकाम रहे तो दुकान मालिक को चाकू घोंपकर भाग निकले। घायल दुकान मालिक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सभी चारों नाबालिग बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 10:38 PM
पुलिस ने बताया कि गुरुवार दोपहर उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आजादपुर इलाके में 75 साल के जौहरी की दुकान में लूटपाट की कोशिश की गई। इस दौरान चार नकाबपोश लड़कों ने उन्हें चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घटना दोपहर करीब 2:20 बजे हुई। पीड़ित मदन लाल गुप्ता अपनी आभूषण की दुकान जय अम्बे ज्वेलरी में बैठे थे। पुलिस के अनुसार, चार लड़के पहचान छिपाने के लिए मफलर से अपना चेहरा छिपाकर दुकान में घुस आए और उन्हें लूटने की कोशिश की।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पीड़ित पर हमला किया और उन्हें चाकू मार दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपी भागने पर मजबूर हो गए। गुप्ता को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद आदर्श नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सभी चार नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है।