Hindi Newsएनसीआर NewsElderly couple kept under digital arrest for 17 days in Delhi, duped of Rs 14 crore
दिल्ली में डॉक्टर कपल को डिजिटल अरेस्ट कर वसूले 14 करोड़ रुपए, 17 दिन तक गिरफ्त में रहे पीड़ित

संक्षेप:

Jan 10, 2026 11:13 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 14 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस दौरान साइबर अपराधियों ने उन्हें 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में शनिवार को एक ई-FIR दर्ज की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जांच भी शुरू कर दी।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इस वारदात को 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच अंजाम दिया। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारियों के रूप में बताया और पीड़ित दंपति को कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।

पुलिस के मुताबिक पीड़ितों को आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ लेने के बाद आरोपियों ने उन्हें छोड़ा और 9 जनवरी को कॉल बंद किया, इसके बाद पीड़ित दंपति ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और तब जाकर इस पूरी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

पुलिस ने बताया कि साल 2016 में अमेरिका से लौटने का बाद पीड़ित डॉक्टर दंपति ग्रेटर कैलाश इलाके में रह रहा है, और उनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दंपति के अकेलेपन का फायदा उठाया और उन्हें बार-बार गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हुए धमकी दी, साथ ही इस दौरान उन्हें लगातार फोन और वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर भी किया।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
