दिल्ली में डॉक्टर कपल को डिजिटल अरेस्ट कर वसूले 14 करोड़ रुपए, 17 दिन तक गिरफ्त में रहे पीड़ित
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इस वारदात को 24 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच अंजाम दिया। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारियों के रूप में बताया और पीड़ित दंपति को कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।
दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 14 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस दौरान साइबर अपराधियों ने उन्हें 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में शनिवार को एक ई-FIR दर्ज की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने जांच भी शुरू कर दी।
पुलिस के मुताबिक पीड़ितों को आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ लेने के बाद आरोपियों ने उन्हें छोड़ा और 9 जनवरी को कॉल बंद किया, इसके बाद पीड़ित दंपति ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और तब जाकर इस पूरी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।
पुलिस ने बताया कि साल 2016 में अमेरिका से लौटने का बाद पीड़ित डॉक्टर दंपति ग्रेटर कैलाश इलाके में रह रहा है, और उनके बच्चे विदेश में बसे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दंपति के अकेलेपन का फायदा उठाया और उन्हें बार-बार गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हुए धमकी दी, साथ ही इस दौरान उन्हें लगातार फोन और वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर भी किया।