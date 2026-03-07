Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यहां भी हों योगी सरकार जैसे नियम; मृतक तरुण के बड़े भाई ने की आरोपियों के एनकाउंटर की मांग

Mar 07, 2026 08:14 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अरुण ने बताया कि 'कम से कम 20-25 लोगों ने हमला किया था। हम एनकाउंटर की मांग करते हैं। यहां भी योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। भले ही कोई भी हो, कोई किसी का भी कुछ करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'

यहां भी हों योगी सरकार जैसे नियम; मृतक तरुण के बड़े भाई ने की आरोपियों के एनकाउंटर की मांग

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली का जश्न मनाने के दौरान दूसरे समुदाय की महिला को रंग के छींटे लगने के बाद हुए विवाद में एक 26 वर्षीय युवक तरुण की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं है और उसने पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मृतक के बड़े भाई अरुण ने कहा है कि पुलिस भले ही यह कह रही है कि गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने अबतक गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिखाया है। इसके साथ ही अरुण ने दिल्ली में भी योगी सरकार जैसे नियम होने की मांग करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है।

एएनआई से बात करते हुए अरुण ने कहा, 'एक बच्चे के हाथ से गुब्बारा गिर गया था। वह एक औरत पर गिर गया था और इसके बाद उसी ने यह पूरा झगड़ा शुरू किया। वो चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ उनके समुदाय के लोग ही रहें और कोई नहीं रहे। जबकि वो लोग तो काम भी रंगाई का करते हैं, जो डाई वगैरह का काम होता है, इसलिए उनको बलून गिरने से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको लड़ना था, इसलिए उन्होंने उस औरत को आगे करते हुए लड़ाई शुरू की, ताकि उनके खिलाफ कोई मामला ना बने। पुलिस भले ही गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन उसने अबतक गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया है।'

'हमें भी योगी सरकार वाला नियम चाहिए'

अरुण ने बताया कि 'कम से कम 20-25 लोगों ने हमला किया था। हम एनकाउंटर की मांग करते हैं। यहां भी योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। भले ही कोई भी हो, कोई किसी का भी कुछ करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'

परिवार से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह

उधर इस वारदात के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह शनिवार को मृतक के परिवार से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि सात लोग पुलिस हिरासत में हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम पीड़ित के परिवार से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, निष्पक्ष जांच जरूर की जाएगी, और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।' इस दौरान उन्होंने परिवार को मुआवजा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा मेरी जॉइंट CP से बात हुई है, और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सांसद बोलीं- आरोपियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने भी घटना की निंदा की, और दोहराया कि आरोपियों को नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, 'यह बहुत शर्मनाक है, जब कोई बच्चा गलती से किसी को गुब्बारा मार देता है, और ऐसी घटना हो जाती है। हम परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।' फिलहाल इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात की गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली: मामी को ‘सबक’ सिखाने युवक ने की खौफनाक वारदात,बच्चे का गला घोंट रेता गला
ये भी पढ़ें:दिल्ली में हर आदमी रिस्क पर, अब होली भी नहीं मना सकते; तरुण मर्डर केस पर AAP
ये भी पढ़ें:चाकू मारने से नहीं हुई थी तरुण की मौत, पुलिस ने बताया किस चोट की वजह से गई जान
ये भी पढ़ें:गुब्बारा लगने से कैसे शुरू हुआ झगड़ा और क्यों गई तरुण की जान; जानिए पूरा विवाद

द्वारका के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कुशल पाल सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि होली के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुमार घायल हो गया। गुरुवार दोपहर 12 बजे उसकी मौत हो गई। शुरू में, 'गैर इरादतन हत्या' के गंभीर जुर्म के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में, इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।