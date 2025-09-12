'एक बेटा पैदा करने वाली मां नागिन जैसी', यति नरसिंहानंद ने फिर दिया विवादित बयान; देखें VIDEO

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती एक और नया विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। यति ने हिन्दुओं की घटती आबादी के लिए महिलाओं को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा एक बेटा पैदा करने वाली मां असल में उस नागिन के जैसी है जो खुद ही अपने बच्चे को खा जाती है।

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती एक और नया विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। यति ने हिन्दुओं की घटती आबादी के लिए महिलाओं को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा एक बेटा पैदा करने वाली मां असल में उस नागिन के जैसी है जो खुद ही अपने बच्चे को खा जाती है।

यति नरसिंहानंद ने मुजफ्फरनगर जिले के गांधी नगर श्यामा श्याम मंदिर में सनातन धर्म और सभी हिन्दू परिवारों की रक्षा, सनातन धर्म के शत्रुओं के समूल विनाश और भक्तगणों की सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जा गए मां बगलामुखी महायज्ञ के दूसरे दिन यह बातें कहीं।

अस्तित्व बचाने को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें हिन्दू महिलाएं उन्होंने हिन्दुओं के घटते हुए जनसंख्या अनुपात और छोटे होते परिवारों को वर्तमान समय की हिन्दुओं की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए समस्त हिन्दू समाज और महिलाओं से अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। यति ने कहा कि अगर हमें अपने परिवार, अपनी नारियों सहित अपना अस्तित्व बचाना है तो हिन्दुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अगर हिन्दुओं ने ऐसा नहीं किया तो कोई भगवान अवतार लेकर हिन्दुओं को बचा नहीं पाएंगे। अतः अब हिन्दुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए सनातन धर्मियों का धनी समाज विशेष रूप से योजना बनाए और संपूर्ण समाज को इसके लिए प्रेरित करे।

यति नरसिंहानंद ने कहा कि आजकल हमारे घरों में एक बेटा पैदा करने का चलन बढ़ गया है। अगर किसी के पहला बेटा हो जाता है तो वो परिवार दूसरा बच्चा करना ही नहीं चाहता। ज्यादातर क्या होता है एक बेटा और एक बेटी। देखिए यह बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म और वेद कहते हैं कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और वेद का कोई वाक्य कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने यज्ञ में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आपमें से कोई एक बेटा करता है, तो उससे अच्छा है वो उसे भी ना करे। आप एक बात समझिए वो मां जो केवल एक बेटे को जन्म देती है, नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने अंडे देती है और फिर खुद ही खा जाती है। एक बेटे की मां ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर दिया अपनी मौज-मस्ती के लिए, लेकिन उसके विनाश का कारण वही मां बनेगी।

जिसका कोई सगा भाई नहीं उसकी मदद करने वाला कौन है? उन्होंने कहा कि एक बेटा, जिसका कोई सगा भाई है ही नहीं, इस पृथ्वी पर फिर उसकी मदद करने वाला कौन है। भगवान राम ने हमें बताया था कि भाई का क्या महत्व होता है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा था कि अरे लक्ष्मण अगर मुझे पता होता है कि तेरी यह दशा हो जाएगी तो मैं अपने पिता की बात मानकर अयोध्या छोड़कर यहां नहीं आता। सगे भाई का महत्व जीवन में पिता से भी ज्यादा होता है। भाई का महत्व और किसी रिश्ते पत्नी और पुत्र से हजार गुना बहुत ज्यादा है। दुनिया में वह व्यक्ति जिसका कोई सगा भाई, सगी बहन नहीं है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उसके माता-पिता तो उसके दुश्मन हैं। विशेष रूप से माता, पिता का भी कम दोष नहीं है। लेकिन माता का दोष बहुत बड़ा है।

अपनी बहू-बेटियों से ज्यादा बेटे पैदा करने के लिए कहें उन्होंने यज्ञ में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आपसे यह गलती हो गई है तो अब उसका प्रायश्चित करिए और अपनी बहू-बेटियों से ज्यादा बेटे पैदा करने के लिए कहिए। अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपका जो एक बेटे वाला पाप है उसका प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक-एक बेटा करते हुए यदि कुछ भी ना हो तो पांच-छह पीढ़ियों के बाद वंश समाप्त हो जाता है और पृथ्वी पर वंश समाप्त होने से बड़ा पाप कोई नहीं है।

लव जिहाद का इलाज श्रीमद्भगवद्गीता के आधार पर ही संभव यति नरसिंहानंद ने आगे कहा कि लव जिहाद जैसी घातक बीमारियों का इलाज केवल श्रीमद्भगवद्गीता के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई इलाज नहीं है।

नारी सम्मान की रक्षा नहीं कर पाने वाले को जीवित रहने का अधिकार नहीं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मूल मान्यताओं के अनुसार, जो समाज या व्यक्ति अपनी मां, बहन, बेटी, पत्नी सहित नारियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत का युद्ध है, जो एक नारी महारानी द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध के लिए भगवान श्रीकृष्ण द्वारा रचाया गया था। हस्तिनापुर की राजसभा में जितने भी गणमान्य बैठकर द्रौपदी का अपमान देख रहे थे, उन सभी को भगवान ने मिटने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी के अपमान का दंड केवल कौरवों को मिला। इसका दंड पांडवों को भी भुगतना पड़ा।