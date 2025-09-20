गाजियाबाद में 8 पुलिसवाले सस्पेंड, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर हुआ ऐक्शन

गाजियाबाद कमिश्नरेट के आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई हुई है। इनमें दो पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। बाकी छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ फीडबैक सेल के आधार पर कार्रवाई की गई है।

एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि फीडबैक सेल और कंट्रोल रूम के माध्यम से नागरिकों से लगातार पुलिस सेवाओं और व्यवहार को लेकर प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं। इन्हीं में से 18 सितंबर को सामने आई नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद थाना मधुबन बापूधाम, कौशांबी और नगर कोतवाली के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

इनमें मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर ऋषभ शुक्ला, कौशांबी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, मधुबन बापूधाम थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल संदीप मलिक, नगर कोतवाली में तैनात कॉन्स्टेबल अवधेश चौधरी, बापूधाम थाने में तैनात कॉन्स्टेबल दलवीर सिंह और शाहनवाज शामिल हैं।