गाजियाबाद में 8 पुलिसवाले सस्पेंड, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर हुआ ऐक्शन
गाजियाबाद कमिश्नरेट के आठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई हुई है। इनमें दो पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। बाकी छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ फीडबैक सेल के आधार पर कार्रवाई की गई है।
एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि फीडबैक सेल और कंट्रोल रूम के माध्यम से नागरिकों से लगातार पुलिस सेवाओं और व्यवहार को लेकर प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं। इन्हीं में से 18 सितंबर को सामने आई नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद थाना मधुबन बापूधाम, कौशांबी और नगर कोतवाली के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
इनमें मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर ऋषभ शुक्ला, कौशांबी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, मधुबन बापूधाम थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल संदीप मलिक, नगर कोतवाली में तैनात कॉन्स्टेबल अवधेश चौधरी, बापूधाम थाने में तैनात कॉन्स्टेबल दलवीर सिंह और शाहनवाज शामिल हैं।
भ्रष्टाचार के आरोप में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड...
एडिशनल सीपी ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें लोनी बॉर्डर थाने पर तैनात कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र सिरोही और ट्रैफिक विभाग में तैनात हेड कॉन्स्टेबल संजय कुमार शामिल हैं। पुष्पेंद्र सिरोही का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ऑटो चालकों से पैसा बांधने की बात कर रहा है। वहीं, हेड कॉन्स्टेबल संजय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह आईएमएस कॉलेज के सामने स्कूटी पर बैठकर ऑटो का पीछा करते दिख रहा था। एडिशन सीपी का कहना है कि पुलिस विभाग पूरी तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी स्तर पर भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।