दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों का पद बढ़ा, DIG के रैंक पर प्रमोट किए गए

दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों को डीआईजी के रैंक पर प्रमोट किया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। इनमें 7 ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो वर्तमान में दिल्ली में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर कार्यरत हैं।

Dec 19, 2025 08:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रैंक पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों में 7 वर्तमान में दिल्ली में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर कार्यरत हैं।

प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में डीसीपी सेंट्रल निधिन वलसन, डीसीपी ईस्ट अभिषेक धनिया, डीसीपी नॉर्थवेस्ट भीष्म सिंह, डीसीपी रोहिणी राजीव रंजन और डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला के नाम शामिल हैं।

इनके अलावा पुलिस मुख्यालय के डीसीपी राकेश पावरिया, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के डीसीपी रवि कुमार सिंह और दिल्ली पुलिस अकादमी के उप निदेशक के पद पर कार्यरत मोहम्मद अली को भी पदोन्नत किया गया है।

आदेश के अनुसार, ये पदोन्नतियां 8 दिसंबर को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद की गई हैं। आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 8.12.2025 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर एजीएमयूटी कैडर के निम्नलिखित आईपीएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, डीआईजी ग्रेड (पे मैट्रिक्स में लेवल 13-ए) में पदोन्नत किया जाता है।

