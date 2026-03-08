दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी, तरुण के भाई ने कहा- आरोपियों का एनकाउंटर हो
दिल्ली पुलिस ने रविवार को होली की रात उत्तम नगर में दो परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 साल के युवक की हत्या के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को होली की रात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में दो परिवारों के बीच हुई झड़प में 26 साल के युवक की हत्या के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कड़ी धाराएं भी लागू की गई हैं। गिरफ्तार किए गए आठवें आरोपी की पहचान 38 साल के इमरान उर्फ बंटी के रूप में हुई है।
4 मार्च को जेजे कॉलोनी इलाके में 26 साल के तरुण के परिवार और पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में तरुण की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, होली के उत्सव के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए गुब्बारे का पानी पड़ोसी परिवार की एक महिला पर गिरने के बाद विवाद शुरू हुआ।
पुलिस ने बताया कि दोनों परिवार लगभग पांच दशकों से एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन पहले इलाके में पार्किंग और कचरा निपटान जैसे मुद्दों पर उनके बीच विवाद होते रहे थे। इससे पहले, पुलिस ने उमरदीन (49), जुम्मदीन (36), कमरुद्दीन (36), मुस्तैक (46), मुजफ्फर (25) और ताहिर (18) को गिरफ्तार किया था, जबकि एक नाबालिग को इस मामले में हिरासत में लिया गया था।
इस बीच, तरुण के भाई ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि वे बुलडोजर जैसी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है और इन्हें भी वही अंजाम भुगतना होगा। हम बुलडोजर जैसी कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
होली के मौके पर हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। शुक्रवार को एक गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और शांति भंग होने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने रविवार को एक विध्वंस अभियान चलाया और मामले के एक आरोपी से जुड़े घर के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के अधिकारी दो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घर को नहीं बल्कि केवल अवैध रूप से निर्मित हिस्सों को ही ध्वस्त किया।
एमसीडी ने बताया कि यह कार्रवाई नालियों पर बने अतिक्रमणों को हटाने के अभियान के तहत की गई है, जो पानी के बहाव में बाधा डालते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विध्वंस अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी के लिए इलाके को जोन, सेक्टर और उप-सेक्टरों में विभाजित किया गया था।
