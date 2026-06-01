दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में लगी आग; चारों ओर छाया धुएं का गुबार; आग बुझाने का काम जारी
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के विकास मार्ग स्थित शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर सोमवार सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी हैं। आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
राजधानी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर सोमवार सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी हैं।
दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9.37 बजे आग लगने की सूचना मिली और उसने तुरंत 8 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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