Education is the Power to Build a Better Future: Tim Curtis

शिक्षा बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति : टिम कर्टिस

यूनेस्को के दिल्ली स्थित कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने कहा है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और यह बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति भी है…

Wed, 3 Sep 2025 08:56 PM
अमृतपुरी (केरल)। यूनेस्को के दिल्ली स्थित कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने कहा है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और यह बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति भी है। डॉ. कर्टिस अमृता विश्व विद्यापीठम्, अमृतपुरी परिसर में सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर्स पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित रहे थे।

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमृता स्कूल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यूनेस्को और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन एंड रेजिलिएंट फ्यूचर्स के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और स्थिरता जैसे विषयों पर मंथन किया गया। मौके पर डॉ. कर्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि यूनेस्को दुनिया भर में कई हितधारकों के साथ मिलकर शिक्षा की शक्ति को उपयोग में लाने के लिए कार्य करता है, लेकिन अमृता विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के साथ की गई साझेदारियां अनुकरणीय हैं। भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के लिए संगठन के प्रतिनिधि डॉ. टिम कर्टिस ने यह भी उल्लेख किया कि यूनेस्को और अमृता के बीच वर्षों से चली आ रही यह साझेदारी बहुत सफल रही है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कर्नाटक की अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त उमा महादेवन दासगुप्ता और नाबार्ड के अध्यक्ष केवी शाजी मुख्य अतिथि थे। माता अमृतानंदमयी मठ के महासचिव स्वामी पूर्णामृतानंद पुरी ने लोगों को संबोधित किया। अमृता विश्वविद्यालय के डॉ. पी अजीत कुमार (रजिस्ट्रार), डॉ. मनीषा वी. रमेश (प्रोवोस्ट), डॉ. बिपिन जी. नायर (डीन, अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी) और डॉ. एम रविशंकर (प्राचार्य, अमृता स्कूल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स) भी आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लगभग 80 विशेषज्ञ व्याख्यान, हैकाथॉन, संगोष्ठियां, पूरे भारत से भाग लेने वाले संगठनों के साथ एनजीओ कॉन्क्लेव, कार्यशालाएं, शोधपत्र प्रस्तुतियां और पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह सम्मेलन पूरी तरह से कार्बन-न्यूट्रल रूप में आयोजित किया गया, ऐसा एशिया में पहली बार हुआ है।