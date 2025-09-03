शिक्षा बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति : टिम कर्टिस

यूनेस्को के दिल्ली स्थित कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने कहा है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और यह बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति भी है…

अमृतपुरी (केरल)। यूनेस्को के दिल्ली स्थित कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने कहा है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और यह बेहतर भविष्य के निर्माण की शक्ति भी है। डॉ. कर्टिस अमृता विश्व विद्यापीठम्, अमृतपुरी परिसर में सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर्स पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित रहे थे।

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमृता स्कूल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यूनेस्को और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन एंड रेजिलिएंट फ्यूचर्स के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और स्थिरता जैसे विषयों पर मंथन किया गया। मौके पर डॉ. कर्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि यूनेस्को दुनिया भर में कई हितधारकों के साथ मिलकर शिक्षा की शक्ति को उपयोग में लाने के लिए कार्य करता है, लेकिन अमृता विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के साथ की गई साझेदारियां अनुकरणीय हैं। भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के लिए संगठन के प्रतिनिधि डॉ. टिम कर्टिस ने यह भी उल्लेख किया कि यूनेस्को और अमृता के बीच वर्षों से चली आ रही यह साझेदारी बहुत सफल रही है।