Hindi Newsएनसीआर NewsED Tightens Noose on Al Falah Founder Jawad Ahmed Siddiqui probe on 14 Properties and Dubai Jewellery Business
14 प्रॉपर्टी और दुबई में ज्वेलरी कारोबार, अल फलाह के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर ED के नए खुलासे

14 प्रॉपर्टी और दुबई में ज्वेलरी कारोबार, अल फलाह के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर ED के नए खुलासे

संक्षेप:

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की जांच घेर में अब उनकी 14 अचल संपत्तियां और दुबई का ज्वेलरी कारोबार है।

Dec 15, 2025 12:41 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली लालकिला बम ब्लास्ट और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े आरोपों से घेरे में आई हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर ईडी की जांच तेज हो गई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि सिद्दीकी के नाम पर देश में 14 अचल संपत्तियां और दुबई में एक ज्वेलरी बिजनेस है। जिनकी कुल कीमत करीब 9.28 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन सभी संपत्तियों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है।

आरोप सामने आए थे कि हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन डॉक्टर एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को अंजाम दिया था। इसके बाद ईडी ने यूनिवर्सिटी, ट्रस्टियों और उनसे जुड़े लोगों के करीब दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा की जांच

ईडी ने छापेमारी के दौरान मिले भारी मात्रा में डिजिटल डेटा की जांच के लिए हाई-एफिशिएंसी सर्वर और GPU सिस्टम का इस्तेमाल किया है, ताकि पैसों के लेन-देन और संदिग्ध गतिविधियों का पूरा ब्योरा निकाला जा सके। निर्माण और कैटरिंग ठेके परिवार की कंपनियों को दिए गए। ईडी की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल से जुड़े निर्माण और कैटरिंग के ठेके कथित तौर पर सिद्दीकी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए गए।

धौज (फरीदाबाद) स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा निर्माण कार्य कर्कुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स नाम की कंपनी ने किया। यह कंपनी सिद्दीकी और उनकी बेटी की 49-49 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली बताई जा रही है। वहीं हॉस्टल कैटरिंग के ठेके अमला एंटरप्राइजेज को दिए गए, जिसमें सिद्दीकी की पत्नी और बेटे की भी 49-49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जांच एजेंसी का कहना है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, जो यूनिवर्सिटी का संचालन करता है, उसने इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस (अपने ही लोगों को ठेके देना) की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य सरकारी दस्तावेजों में नहीं दी।

पहले भी जेल जा चुके सिद्दीकी

ईडी को पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि जवाद सिद्दीकी को जनवरी 2000 में दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था। उस मामले में वह चार साल तक जेल में रहे थे।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि अल फला ग्रुप के चेयरमैन को विदेशों से पैसे, यूके से हजारों डॉलर, शारजाह की दो संपत्तियां, बिना गारंटी के कर्ज और फंड के संदिग्ध बंटवारे से जुड़ी जानकारियां मिली हैं, इनकी जांच जारी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
