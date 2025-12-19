Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsED seizes over Rs 4 cr cash 313 kg silver and 6 kg gold from Delhi travel agent
4 करोड़ से ज्यादा नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब्त, धन कुबेर निकला दिल्ली का ट्रैवल एजेंट

4 करोड़ से ज्यादा नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब्त, धन कुबेर निकला दिल्ली का ट्रैवल एजेंट

संक्षेप:

ईडी की छापेमारी में दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट से भारी बरामदगी हुई है। ईडी ने उसके परिसर से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब् किया है। यह कार्रवाई भारतीयों को 'डंकी' रूट से अमेरिका ले जाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई।

Dec 19, 2025 03:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ईडी की छापेमारी में दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट से भारी बरामदगी हुई है। ईडी ने उसके परिसर से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना जब् किया है। यह कार्रवाई भारतीयों को 'डंकी' रूट से अमेरिका ले जाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारतीयों को अवैध रूप से 'डुंकी' मार्ग से अमेरिका ले जाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने नए छापों के दौरान 4.62 करोड़ रुपए नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने की सिल्लियां जब्त की हैं।

गुरुवार को दिल्ली, जालंधर और पानीपत में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के परिसर से 4.62 करोड़ रुपए नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने की सिल्लियां जब्त कीं, जिनकी कुल कीमत 19.13 करोड़ रुपए है। जांचकर्ताओं ने तलाशी के दौरान फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कुछ आपत्तिजनक चैट भी बरामद की हैं।

अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के एक प्रमुख एजेंट के परिसर से 'डंकी' कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद हुए हैं। अधिकारियों का आरोप है कि एजेंट अवैध रूप से अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के संपत्ति दस्तावेज अपने कमीशन की राशि के भुगतान के लिए जमानत के तौर पर रखता था।

'डंकी' शब्द का मतलब अवैध रूप से दूसरे देशों में प्रवेश करने के लिए अप्रवासियों द्वारा गधे की तरह की जाने वाली लंबी और कठिन यात्रा से है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जुलाई में छापेमारी का पहला चरण चलाया और हाल ही में इस अवैध रैकेट के पीछे शामिल कुछ कथित आरोपियों की पहचान करने के बाद कुछ ट्रैवल एजेंटों की संपत्तियां जब्त की।

फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य मालवाहक विमानों से 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच शुरू हुई है। ये लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे।

ईडी ने एजेंटों द्वारा अपनाए गए तरीकों का वर्णन करते हुए कहा था कि उन्होंने भोले-भाले लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका भेजने के बहाने धोखा दिया और इसके लिए भारी रकम वसूली। हालांकि, यात्रियों को दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजा गया। उन्हें मैक्सिको के साथ सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कराया गया था।

कुछ दिन पहले जारी ईडी के बयान के अनुसार, पूरी यात्रा के दौरान इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। उनसे और भी अधिक धन की उगाही की गई और अवैध कार्य करवाए गए। बयान में कहा गया है कि इन एजेंटों और उनके सहयोगियों ने इन लोगों को धोखा देकर अपराध की आय अर्जित की। अमेरिका ने इस साल अब तक 1500 से अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।