273 करोड़ के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में ईडी का ऐक्शन; दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापे

ईडी ने मंगलवार को कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पर छापेमारी की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 273 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की। एक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 273 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भोपाल स्थित एक परिसर सहित कुल 10 स्थानों में छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हो रही है।

अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। यह बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

ईडी ने दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पर तलाशी ली। तलाशी अभियान में शामिल परिसर कंपनी से जुड़े संस्थाओं और उसके लोगों के हैं। अधिकारियों ने कहा कि लोन की रकम का एक बड़ा हिस्सा आरोपी कंपनी की विभिन्न संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया जो व्यवसाय में शामिल नहीं थीं।