ईडी की बड़ी कार्रवाई, 340 एकड़ जमीन सील; दो पूर्व निदेशकों समेत 41को आरोपी बनाया
गुरुग्राम के एक रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने एडीईएल लैंडमार्क्स लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों समेत 41 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दाखिल की है। ईडी पहले ही कंपनी की गुरुग्राम सहित कई शहरों में करीब 340 एकड़ जमीन और अन्य अचल संपत्तियां कुर्क कर चुका है।
घर खरीदारों से करीब 1075 करोड़ रुपये जुटाने के बावजूद हजारों लोगों को फ्लैट का कब्जा नहीं देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने एडीईएल लैंडमार्क्स लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों हेम सिंह भराना व सुमित भराना समेत 41 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। विशेष अदालत ने तीन नवंबर 2026 को सभी आरोपितों को नोटिस जारी किए थे।
ईडी ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज 74 प्राथमिकियों और आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटरों और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने फ्लैट और आवासीय इकाइयां देने का वादा कर खरीदारों से बड़ी रकम जुटाई, लेकिन 12 से 19 साल बीतने के बाद भी कई घर खरीदारों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिला।
2006 से 2012 के बीच शुरू की थीं परियोजनाएं
ईडी की जांच के अनुसार कंपनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय समूह परियोजनाएं शुरू की थीं। इनमें कॉस्मोकोर्ट, कॉस्मोसिटी-1, कॉस्मोसिटी-3, स्काईलैंड, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिजाइन कोर्ट और एडीईएल डिजाइन कोर्ट शामिल हैं। इन परियोजनाओं में 4,771 ग्राहकों से बुकिंग अग्रिम के रूप में करीब 1,075 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। ये परियोजनाएं वर्ष 2006 से 2012 के बीच शुरू की गई थीं, लेकिन जांच में सामने आया कि कई परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं।
खरीदारों को कब्जा नहीं मिल सका
आरोप है कि कंपनी के तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों ने घर खरीदारों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय अपनी समूह कंपनियों में धनराशि स्थानांतरित करने और अन्य उद्देश्यों के लिए किया। इस रकम से भूखंड खरीदने सहित अन्य काम किए गए। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदारों को बुक किए गए फ्लैट, भूखंड और अन्य आवासीय इकाइयों का कब्जा नहीं मिल सका।
अचल संपत्ति सहित 340 एकड़ जमीन सील हो चुकी
ईडी इससे पहले भी पीएमएलए के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में करीब 340 एकड़ जमीन और अन्य अचल संपत्तियां कुर्क कर चुका है। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 585.46 करोड़ रुपये आंका गया था। ये संपत्तियां आरोपी कंपनी और उससे संबंधित संस्थाओं के पास थीं। ईडी की जांच में इन्हें अपराध से अर्जित आय का हिस्सा माना गया है। अब दाखिल अभियोजन शिकायत में ईडी ने इन संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति घोषित करने की मांग की है। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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