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काम की बात: खुशखबरी! ED ने फरीदाबाद में SRS ग्रुप के 2300 खरीदारों को लाैटाए उनके फ्लैट

Mar 18, 2026 09:19 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2300 से अधिक निवेशकों को उनके फ्लैट लौटा दिए हैं। करीब 650 करोड़ रुपये से अधिक के इन फ्लैट को ईडी ने अटैच कर लिया था। 

खुशखबरी! ED ने फरीदाबाद में SRS ग्रुप के 2300 खरीदारों को लाैटाए उनके फ्लैट

फरीदाबाद में रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2300 से अधिक निवेशकों को उनके फ्लैट लौटा दिए हैं। करीब 650 करोड़ रुपये से अधिक के इन फ्लैट को ईडी ने अटैच कर लिया था। ईडी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए यह कदम उठाया है।

जांच एजेंसी के अनुसार एसआरएस ग्रुप की विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने वाले और फ्लैट खरीदने वाले 2,312 खरीदारों को उनकी संपत्ति लौटा दी गई है। जांच में पता चला कि एसआरएस ग्रुप के निदेशकों और अधिकारियों ने लोगों को आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश के लिए बेहतर रिटर्न का लालच दिया था।

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ईडी का आरोप है कि निवेशकों और घर खरीदारों से ली गई रकम को समूह ने सैकड़ों शेल कंपनियों के खातों में जमा कराया और बाद में इस रुपये को अवैध तरीके से इधर-उधर कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मामले में ईडी लंबे समय से जांच कर रही थी और कई संपत्तियों को पहले ही अटैच किया जा चुका था। इससे पूर्व जनवरी में पीएमएलए अदालत ने ग्रुप के निदेशकों सुनील जिंदल व जितेंद्र कुमार गर्ग को भगोड़ा घोषित किया था। ईडी की ओर से बताया गया कि उनका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है ।

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एसआरएस ग्रुप पर 86 मामले दर्ज हो चुके

एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन और अन्य निदेशकों के खिलाफ करीब 86 मामले दर्ज हो चुके हैं। गत वर्ष नौ अक्टूबर को ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल के खिलाफ सेक्टर-31 थाना में 86वां मामला दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी के मामलों की जांच के लिए गठित हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्रुप के चेयरमैन और अन्य निदेशकों को वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया था। गत वर्ष दिसंबर माह में ग्रुप चेयरमैन को जमानत मिली थी। इस ग्रुप ने ग्रेटर फरीदाबाद में कई सोसाइटी और सेक्टर-12 में शॉपिंग मॉल बनाया था। आभूषण, सिनेमा सहित कई कारोबार में यह ग्रुप सक्रिय था।

1600 करोड़ का गड़बड़झाला

जांच के दौरान पुलिस ने इसे 1,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी होने की जानकारी दी थी। इस मामले की जांच ईडी और एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस) ने भी की थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Enforcement Directorate Faridabad News
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