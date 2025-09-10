दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, 346 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला

ईडी ने 346 करोड़ रुपये के हाइथ्रो पावर बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु में कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने एक बड़े बैंक घोटाले दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में छापेमारी की है। ईडी गुरुग्राम जोन की टीम ने 346 करोड़ रुपये के हाइथ्रो पावर बैंक फ्रॉड केस में दिल्ली-एनसीआर,चेन्नई और बेंगलुरु में छापेमारी और सर्वे शुरू किया। यह कार्रवाई सीबीआई की एक FIR के आधार पर की गई, जो इस साल 4 फरवरी को दर्ज की गई थी।

क्या है पूरा मामला? हाइथ्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इसके डायरेक्टर्स अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर 346.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। यह घोटाला 2009 से 2015 के बीच हुआ, जिसमें कंपनी और इसके प्रमोटर्स ने कथित तौर पर फंड्स को अपनी सहयोगी कंपनियों में डायवर्ट किया और बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। ED के मुताबिक, यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत IPC और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

कहां-कहां हुई कार्रवाई? ED की टीमें सुबह से ही एक्टिव मोड में थीं। दिल्ली-एनसीआर में 5 जगहों पर, चेन्नई में 3 जगहों पर और बेंगलुरु में 1 जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों के मुताबिक, ये छापे उन ठिकानों पर मारे गए, जो HPCL और इसके प्रमोटर्स से जुड़े हैं। जांच एजेंसी को शक है कि सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी में कई अहम सबूत इन जगहों से मिल सकते हैं।

कितना बड़ा है घोटाला? शिकायतकर्ता बैंकों के अनुसार, इस धोखाधड़ी की कुल राशि 346.08 करोड़ रुपये है। इसमें शामिल हैं:

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 168.07 करोड़ रुपये

ICICI बैंक: 77.81 करोड़ रुपये

कोटक महिंद्रा बैंक: 44.49 करोड़ रुपये

यूनियन बैंक: 55.71 करोड़ रुपये

यह कथित धोखाधड़ी 2009 से 2015 के बीच हुई, जब कंपनी ने बैंकों से भारी-भरकम लोन लिए और फिर उन्हें चुकाने में नाकाम रही।

कैसे हुआ खेल? हाइथ्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती थी। यह कंपनी बिजली लाइनों के डिजाइन, निर्माण और टर्नकी प्रोजेक्ट्स में सक्रिय थी। आरोप है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने PNB के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम से 165.71 करोड़ रुपये का लोन लिया। लेकिन, कई बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग और बैंक गारंटी को फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन (FITL) में बदलने के बावजूद, कंपनी डिफॉल्ट कर गई। 31 मार्च 2015 को इसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया गया और 13 जून 2024 को RBI को "फ्रॉड" के तौर पर रिपोर्ट किया गया।

फर्जीवाड़े का जाल ED की जांच में एक फोरेंसिक ऑडिट से खुलासा हुआ कि कंपनी ने अपने ही ग्रुप की कंपनियों जैसे अवध ट्रांसफॉर्मर्स, G.E.T. पावर, रिवॉल्यूशन इन्फोकॉम और टेकप्रोइंजीनियरिंग के साथ फर्जी लेनदेन किए। इनमें फर्जी जॉब वर्क, बकाया राशि जो कभी वसूली नहीं गई और सर्कुलर ट्रांजैक्शन, यानी पैसे को इधर-उधर घुमाने की तरकीब शामिल थे।