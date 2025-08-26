दिल्ली-NCR में BPTP के ठिकानों पर ED की धमाकेदार छापेमारी, विदेशी निवेश से जुड़ा है मामला

दिल्ली-NCR में ED ने BPTP के ठिकानों पर छापेमारी की। 500 करोड़ के विदेशी निवेश में FEMA उल्लंघन का मामला है। CMD पर विदेशी संपत्ति के आरोप लगे हैं। कंपनी के खिलाफ कई FIR भी जांच के दायरे में है।

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी BPTP के कई ठिकानों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश से जुड़े उल्लंघन का मामला सामने आया है।

क्या है मामला? ईडी की ताजा जांच में पता चला है कि फरीदाबाद की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी बिजनेस पार्क्स टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड (BPTP) ने 2007-08 के दौरान मॉरीशस की कंपनियों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी निवेश हासिल किया। लेकिन यह निवेश 'ऑटोमैटिक रूट' के जरिए लिया गया, जो FEMA नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने 'पुट ऑप्शन/स्वैप ऑप्शन' के जरिए यह निवेश हासिल किया, जो नियमों के खिलाफ था।

कंपनी के CMD पर गंभीर आरोप ईडी के सूत्रों ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि BPTP के CMD काबुल चावला पर विदेशों में गुपचुप तरीके से संपत्ति रखने का आरोप है। इतना ही नहीं, कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली-NCR के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज FIRs भी ED की जांच के दायरे में हैं। यह मामला अब और गहराता जा रहा है।