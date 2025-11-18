अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली लालकिला ब्लास्ट से जुड़े तार

संक्षेप: केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मंगलवार सुबह अल-फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों से यूनिवर्सिटी का लिंक मिला है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है।

ED Raid in Al-Falah: दिल्ली लालकिला ब्लास्ट को लेकर जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मंगलवार सुबह अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई सुबह 5 बजे से एक साथ कई स्थानों पर शुरू हुई। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों से यूनिवर्सिटी का लिंक मिला है, जिसके बाद अल-फलाह के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये कार्रवाई विश्वविद्यालय, उसके ट्रस्टीज और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। एजेंसी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है।

यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद से भी पूछताछ छापेमारी के दौरान ED की टीम ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ शुरू कर दी है, जो पिछले कुछ दिनों से लापता बताए जा रहे थे। विशेष इनपुट के आधार पर टीम सुबह 5 बजे उनके घर पहुंची और वहीं उनसे पूछताछ शुरू की। सिद्दीकी के घर पर भी तलाशी जारी है। ED की रेड यूनिवर्सिटी के दिल्ली मुख्यालय और ट्रस्टियों से जुड़े कई ठिकानों पर की जा रही है।

अल-फलाह पर दो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के दो अलग-अलग FIR दर्ज की थीं। ये केस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की शिकायत पर दर्ज हुए। आतंक मॉड्यूल के कनेक्शन सामने आने के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) ने भी यूनिवर्सिटी की सदस्यता समाप्त कर दी है। पुलिस के अनुसार, चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का बयान कई विसंगतियों को दूर करने में अहम है।

इस बीच, चांसलर के छोटे भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को सोमवार को हैदराबाद में लगभग 25 साल पुराने मध्यप्रदेश के एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया।

जांच एजेंसियों का कहना है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी रेड फोर्ट ब्लास्ट केस का एपिसेंटर बनकर सामने आई है। माना जा रहा है कि 14 लोगों की जान लेने वाले इस हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट की प्लानिंग इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में की गई थी। एजेंसियां अब जब्त दस्तावेज़ों और डिजिटल रिकॉर्ड की विस्तृत फॉरेंसिक जांच करेंगी।

‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल से छात्रों में भय अल फलाह विश्वविद्यालय कथित “सफेदपोश” आतंकी मॉड्यूल की जांच के केंद्र में आने के बाद परिसर में पढ़ रहे छात्रों और काम कर रहे कर्मचारियों में भय और अनिश्चितता का माहौल है। सूत्रों के अनुसार, परीक्षा के समय होने के कारण छात्र और स्टाफ कैंपस छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन कक्षाएं और छात्रावास व्यवस्था सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद कुछ छात्र चिंता के चलते घर लौट गए हैं। एक एमबीबीएस छात्र ने बताया कि कक्षाएं चल तो रही हैं, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है और अधिकांश गतिविधियाँ सिर्फ औपचारिक रूप से हो रही हैं।