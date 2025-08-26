सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड क्यों हुई, भड़कीं आतिशी ने मोदी की डिग्री से जोड़ा

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय की रेड से पूर्व सीएम आतिशी भड़क उठीं। कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी को आतिशी ने पीएम मोदी की डिग्री से जोड़ दिया।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड से पूर्व सीएम आतिशी भड़क उठीं। कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी को आतिशी ने पीएम मोदी की डिग्री से जोड़ दिया। आतिशी ने कहा कि इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए यह छापेमारी की गई है।

सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी सरकार में भी मंत्री थे। भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी के बाद आतिशी ने एक्स पर लिखा, 'आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं- क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है।' गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।

आतिशी ने कहा कि जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है। नेता विपक्ष आतिशी ने आगे कहा, 'सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं।' हालांकि, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले में जेल में बंद रखा गया था और क्लोचर रिपोर्ट एक दूसरे मामले में दाखिल की गई है।