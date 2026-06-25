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हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में ED का ऐक्शन, गाजियाबाद-दिल्ली के कई ठिकानों पर मारा छापा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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ईडी ने गाजियाबाद और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। पीएमएलए के तहत ईडी की टीमें हाउसिंग सेसाइटी घोटाले से जुड़े मामले में जांच के सिलसिले में तलाशी के लिए ईडी की टीमें पहुंची हैं।

हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में ED का ऐक्शन, गाजियाबाद-दिल्ली के कई ठिकानों पर मारा छापा

दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। यहां रियल एस्टेट से जुड़े डेवलपर और कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। लखनऊ जोनल ऑफिस की ईडी टीम ने पीएमएलए के तहत यह ऐक्शन लिया है। ईडी ने छापा श्रस्थ प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर संदीप सिंह और सेवा सुरक्षा सहकारी आवसा समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में मारा है।

दिल्ली और गाजियाबाद में क्यों छापा मार रही ईडी की टीमें

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को कई इलाकों में जमीन पर अपने अधिकार को छोड़ने के लिए राजी कर लिया था। इसमें यूपी के गाजियाबाद में अकबरपुर, बहरामपुर रिहायशी इलाके में मौजूद करीब 41,544 वर्ग मीटर जमीन पर अपने अधिकार को छोड़ने के लिए आरोपी ने सदस्यों को राजी किया था। आरोपी ने वादा किया था कि जमीन छोड़ने के बदले जब रीडेवलपमेंट होगा, तब इसके बदलने में उन्हें सोसाइटी में फ्लैट दिया जाएगा। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने बाद में सोसाइटी के सदस्यों से मिले डेवलपमेंट के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और सोसाइटी की जमीन और उसपर बने फ्लैट को तीसरे पक्ष को बेच दिया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किए गए लेन-देन की जांच एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत की जा रही है।

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इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि फंड की लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा करने और धोखाधड़ी से हुई कमाई के लेन-देन का पता लगाने के लिए तलाशी ली जा रही है। इससे पहले 24 जून को ईडी ने 493 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलफलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका का कड़ा विरोद किया था। ईडी का कहना था कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई अवैध कमाई को खत्म कर सकता है या छिपा सकता है।

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इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। अल-फलाह के चेयरमैन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। 17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सिद्दीकी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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