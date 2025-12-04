Hindi Newsएनसीआर NewsED raid at ghaziabad meerut noida Maxizone Ponzi scheme 300 crore fraud Chandra Bhushan Singh and Priyanka Singh
NCR के शहरों में 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, 300 करोड़ के फ्रॉड का है मामला
संक्षेप:
ईडी आज एनसीआर के शहरों के 20 ठिकानों पर रेड डालने पहुंची है। मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े केस में एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। इस स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह चलाते थे।
Thu, 4 Dec 2025 12:02 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा/गाजियाबाद/ मेरठ
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ईडी आज एनसीआर के शहरों के 20 ठिकानों पर रेड डालने पहुंची है। मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े केस में एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। इस स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह चलाते थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने निवेशकों को अवास्तविक लाभ का वादा करके 300 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की और फिर धन लेकर फरार हो गए। इस मामले से जुड़े मुख्य अपराध के संबंध में दोनों प्रमोटर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
लेखक के बारे मेंUtkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।