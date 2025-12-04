Hindustan Hindi News
NCR के शहरों में 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, 300 करोड़ के फ्रॉड का है मामला

NCR के शहरों में 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, 300 करोड़ के फ्रॉड का है मामला

संक्षेप:

ईडी आज एनसीआर के शहरों के 20 ठिकानों पर रेड डालने पहुंची है। मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े केस में एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। इस स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह चलाते थे।

Thu, 4 Dec 2025 12:02 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा/गाजियाबाद/ मेरठ
ईडी आज एनसीआर के शहरों के 20 ठिकानों पर रेड डालने पहुंची है। मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े केस में एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। इस स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह चलाते थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने निवेशकों को अवास्तविक लाभ का वादा करके 300 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की और फिर धन लेकर फरार हो गए। इस मामले से जुड़े मुख्य अपराध के संबंध में दोनों प्रमोटर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

