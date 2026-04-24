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नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी डेबिट कार्डों से निकाले करोड़ों, ED की रडार पर ईसाई मिशनरी संगठन

Apr 24, 2026 10:05 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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ईडी का कहना है कि, 'नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की एक समानांतर नकद-आधारित अर्थव्यवस्था का उभरना भारत की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है, और यह अवैध गतिविधियों के लिए धन के लेन-देन को बढ़ावा दे सकती है।'

नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी डेबिट कार्डों से निकाले करोड़ों, ED की रडार पर ईसाई मिशनरी संगठन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक अंतरराष्ट्रीय ईसाई मिशनरी संगठन 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत जांच शुरू की है। ED के अनुसार इस संगठन ने भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी की है।

इस बारे में शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि, 'यह जांच उस मामले से संबंधित है, जिसमें अमेरिका के 'ट्रूइस्ट बैंक' से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाए गए और देश भर के ATM से बार-बार नकद निकालने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया।'

धमतरी और बस्तर में निकाले गए 6.5 करोड़

ED ने बताया कि पिछले कुछ सालों में इन कार्डों का इस्तेमाल करके वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) प्रभावित इलाकों जिनमें छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला और बस्तर क्षेत्र शामिल हैं, में 6.5 करोड़ रुपए की असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी के मामले मिले हैं। निकाले गए कैश का इस्तेमाल बाद में भारत में TTI के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया।

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छापेमारी में मिले 25 विदेशी कार्ड व 40 लाख नगद

एजेंसी के अनुसार 'इस मामले में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत FIR दर्ज होने के बाद, इस सिलसिले में एजेंसी ने 18-19 अप्रैल को कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया था। इस छापेमारी के दौरान 25 विदेशी डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नकद, और कुछ आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए।'

पिछले 6 महीनों में भारत आए लगभग 95 लाख रुपए

छापेमारी के दौरान एजेंसी को एक ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म भी मिला, जिसका इस्तेमाल इन नकद निकासी के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। ED ने कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म को कथित तौर पर भारत के बाहर से काम करने वाली संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस सिस्टम के जरिए नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच भारत में लगभग 95 करोड़ रुपए भेजे गए थे।

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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिले यात्री से 24 कार्ड बरामद

एजेंसी ने आगे कहा कि, 'इस मामले में 'द टिमोथी इनिशिएटिव' नाम के एक संगठन और उससे जुड़े लोगों के शामिल होने का शक है, जिसके बाद उसकी गतिविधियों को लेकर जांच की जा रही है।' इसी बीच एजेंसी को उस वक्त एक अहम कामयाबी मिली, जब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ED के लुक आउट सर्कुलर (LOC) के आधार पर मीका मार्क नामक व्यक्ति को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोककर उसकी तलाशी ली।

जांच के दौरान उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद हुए। एजेंसी को संदेह है कि उससे बरामद इन कार्डों का इस्तेमाल एक सोची-समझी योजना के तहत बड़ी मात्रा में नकद निकालने के लिए किया गया, जिससे किसी संगठित नेटवर्क के शामिल होने की आशंका पैदा होती है।

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भारत में ब्लॉक है TTI का वेब पोर्टल

ED के अनुसार, TTI एक ऐसा संगठन है जो FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। TTI के वेब पोर्टल को खोलने पर एक संदेश दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, ‘इस देश में ब्लॉक किया गया। इस पेज तक पहुंच प्रतिबंधित है।’

ईडी का कहना है कि, 'नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की एक समानांतर नकद-आधारित अर्थव्यवस्था का उभरना भारत की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है, और यह अवैध गतिविधियों के लिए धन के लेन-देन को बढ़ावा दे सकती है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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