ED official shared my statement on WhatsApp, then said, Saurabh Bhardwaj ED के अधिकारी ने मेरा बयान व्हाट्सऐप पर किसी को शेयर किया, फिर बोले…; सौरभ भारद्वाज
ED official shared my statement on WhatsApp, then said, Saurabh Bhardwaj

ED के अधिकारी ने मेरा बयान व्हाट्सऐप पर किसी को शेयर किया, फिर बोले…; सौरभ भारद्वाज

मनीष सिसोदिया के मुताबिक सौरभ भारद्वाज से करीब 18 घंटे तक पूछताछ की गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी के एक अधिकारी पर उनका स्टेटमेंट व्हाट्सऐप के जरिए किसी को भेजने और फिर उसके कुछ हिस्से हटाने की बात कहने का आरोप लगाया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 04:58 PM
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर रेड मारी है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक सौरभ भारद्वाज से करीब 18 घंटे तक पूछताछ की गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी के एक अधिकारी पर उनका स्टेटमेंट व्हाट्सऐप के जरिए किसी को भेजने और फिर उसके कुछ हिस्से हटाने की बात कहने का आरोप लगाया है।

घर के वाई-फाई से शेयर हुआ मेरा बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडे के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरे घर के वाई-फाई का इस्तेमाल करके मेरी स्टेटमेंट को किसी के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरी स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाना पड़ेगा, जिसपर मैंने आपत्ति दर्ज़ की। सौरभ ने बताया कि इसलिए वो मेरा स्टेटमेंट नहीं लेकर गए।

जब्ती बयान से हटाया गया एफिडेविट

आप नेता ने आगे बताया कि हाईकोर्ट का एक एफिडेविट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में था, जिसे ED ने सीज़ किया। रात करीब 2 बजे फिर से पंचनामा बनाया गया, जिसमें इस एफिडेविट को सीजर मेमो (ज़ब्ती बयान) से हटा दिया गया। क्योंकि, इस एफिडेविट में साबित होता है कि मैं बार-बार अधिकारियों को आदेश देता रहा कि अस्पतालों को ऐसे बनाओ, लेकिन उन्होंने उपराज्यपाल के कारण मेरे आदेशों को नहीं माना।

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा, ईडी वालों से एक बहुत सख्त शिकायत मुझे और मेरे परिवार वालों को है। भाई 13 ठिकानें, जहां ईडी के छापे पड़े हैं, कहां हैं? सौरभ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मेरे ही 13 ठिकानों पर कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा में नहीं दे रहे। कम से कम मुझे कब्जा तो दिलाओ, उन्हें बेचूं।