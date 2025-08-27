ED के अधिकारी ने मेरा बयान व्हाट्सऐप पर किसी को शेयर किया, फिर बोले…; सौरभ भारद्वाज

मनीष सिसोदिया के मुताबिक सौरभ भारद्वाज से करीब 18 घंटे तक पूछताछ की गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी के एक अधिकारी पर उनका स्टेटमेंट व्हाट्सऐप के जरिए किसी को भेजने और फिर उसके कुछ हिस्से हटाने की बात कहने का आरोप लगाया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर रेड मारी है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक सौरभ भारद्वाज से करीब 18 घंटे तक पूछताछ की गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी के एक अधिकारी पर उनका स्टेटमेंट व्हाट्सऐप के जरिए किसी को भेजने और फिर उसके कुछ हिस्से हटाने की बात कहने का आरोप लगाया है।

घर के वाई-फाई से शेयर हुआ मेरा बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडे के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा ने मेरे घर के वाई-फाई का इस्तेमाल करके मेरी स्टेटमेंट को किसी के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरी स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाना पड़ेगा, जिसपर मैंने आपत्ति दर्ज़ की। सौरभ ने बताया कि इसलिए वो मेरा स्टेटमेंट नहीं लेकर गए।

जब्ती बयान से हटाया गया एफिडेविट आप नेता ने आगे बताया कि हाईकोर्ट का एक एफिडेविट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में था, जिसे ED ने सीज़ किया। रात करीब 2 बजे फिर से पंचनामा बनाया गया, जिसमें इस एफिडेविट को सीजर मेमो (ज़ब्ती बयान) से हटा दिया गया। क्योंकि, इस एफिडेविट में साबित होता है कि मैं बार-बार अधिकारियों को आदेश देता रहा कि अस्पतालों को ऐसे बनाओ, लेकिन उन्होंने उपराज्यपाल के कारण मेरे आदेशों को नहीं माना।