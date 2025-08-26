अंदर ED, बाहर नारेबाजी; सौरभ भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी पर AAP कार्यकर्ताओं का हंगामा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तोता ईडी सौरभ भारद्वाज के यहां फर्जी मामले में छापा मारने पहुंची है। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह छापा मोदी जी की फर्जी डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए डाला गया है।

AAP नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री के घर के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा किया। पूर्व मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई कथित अस्पताल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर जमा हो गए और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान AAP कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ 'पहले लड़े थे गोरों से-अब लड़ेंगे चोरों से' का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। पार्टी ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया साथ ही पीएम से डिग्री दिखाने की अपील भी की।

इस नारेबाजी और विरोध का वीडियो अपनी सोशल मीडिया वॉल पर शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा, 'पहले लड़े थे गोरों से - अब लड़ेंगे चोरों से, देशभर में मोदी जी की फर्जी डिग्री पर चर्चा चल रही थी, इस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए अब तानाशाह मोदी सरकार ने सौरभ भारद्वाज जी के यहां अपने तोते ED का छापा डलवाया है। मोदी जी सोच रहे हैं कि इन फर्जी मामलों और छापों से आम आदमी पार्टी डर जाएगी तो यह वहम वह अपने अंदर से निकाल दें। AAP ऐसी किसी भी हरकत से डरने वाली नहीं है। इसके साथ ही एक बात और- मोदी जी, अपनी डिग्री तो दिखा दो...'

इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में पार्टी ने लिखा, 'सौरभ जी आप संघर्ष करो, पूरी दिल्ली आपके साथ है। सौरभ भारद्वाज जी के घर के बाहर लगने लगा दिल्लीवालों का जमावड़ा... BJP का तोता ED सौरभ भारद्वाज जी के यहां फर्जी मामले में छापा मारने पहुंची है। यह छापा मोदी जी की फ़र्ज़ी डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए डाला गया। यह लोग ED के छापे से आम आदमी पार्टी को डराना चाहते हैं लेकिन AAP डरने और झुकने वालों में से नहीं है। हम कहते रहेंगे- मोदी जी अपनी डिग्री तो दिखा दो।'