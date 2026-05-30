ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने लिया ऐक्शन
'ग्रैंड वेनिस मॉल' के मालिक पर आरोप था कि वह ED द्वारा जारी समन से बच रहे थे और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को एक आदेश जारी करते हुए ED से उन्हें हिरासत में लेने के लिए कहा था।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने ग्रेटर नोएडा में स्थित 'ग्रैंड वेनिस मॉल' के मालिक सतिंदर सिंह भसीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (BIIPL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। इस कार्रवाई को ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने 29 मई शुक्रवार को अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सतिंदर सिंह भसीन पर आरोप था कि वह ED द्वारा जारी समन से बच रहे थे और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उसने ED को उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
ईडी की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज उस FIR की जांच पर आधारित है, जिसमें पुलिस ने BIIPL, ग्रैंड वेनिस ग्रुप की संस्थाओं, सतिंदर सिंह भसीन, क्विंसी भसीन और अन्य के खिलाफ IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
निवेशकों से झूठा वादा कर लिए रुपए
इस FIR में बताया गया कि आरोपियों ने किस तरह रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेशकों से करोड़ों रुपए इस वादे पर जमा किए थे कि उन्हें कमर्शियल यूनिट्स (दुकानें/ऑफिस) समय पर सौंप दी जाएंगी, लेकिन वे यूनिट्स कभी पूरी नहीं हुईं और न ही निवेशकों को सौंपी गईं।
पैसों को विभिन्न तरीकों से अन्य कंपनियों में भेजा
ED की जांच में पता चला कि जनता से जमा की गई धनराशि को वादे के अनुसार प्रोजेक्ट्स के निर्माण और विकास में लगाने के बजाय, ग्रुप की विभिन्न कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के एक जाल के जरिए कहीं और भेज दिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया।
ईडी पहले ही जब्त कर चुकी है आलीशान बंगला
इस मामले में ED पहले भी सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुकी है। जांच एजेंसी ने भसीन के पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित एक आलीशान रिहायशी बंगले को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। इस कुर्क की गई संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 44.06 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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