ED को बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में मिले 331 करोड़ रुपये, उदयपुर से गुजरात तक जांच शुरू

Hindi Newsएनसीआर NewsED finds Rs 331 Crore in Rapido bike driver account; money trail leads to destination wedding
Sat, 29 Nov 2025 07:17 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
राजधानी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 331 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का पता चला है। यह रकम सिर्फ 8 महीनों जमा कराई गई थी। ईडी ने जब उस बाइक टैक्सी ड्राइवर के घर पर छापा मारा तो जो सच्चाई सामने आई वह हैरान करने वाली थी।

जानकारी के अनुसार, ईडी एक अवैध सट्टेबाजी ऐप ‘वनएक्सबेट’ (1xbet) ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। इस बीच ईडी के अफसर 8 महीने में एक बैंक अकाउंट में जमा हुए 331 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी ट्रेल की जांच करते हुए एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के दरवाजे पर जा पहुंचे। वह बाइक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के एक साधारण से इलाके में दो कमरों की झुग्गी में रहता था।

ईडी की टीम ने बिना समय गंवाए यह पता लगा लिया कि यह एक 'म्यूल' अकाउंट का एक क्लासिक मामला था, जिसका इस्तेमाल अवैध रकम ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन देख ईडी ने मारा छापा

अधिकारियों ने बताया कि पता चला कि बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे। आठ महीने के कम समय में करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन को देख संघीय एजेंसी ने बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक रिकॉर्ड में दिए गए पते पर छापा मारा। जांच में पता चला कि वह बाइक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के एक साधारण से इलाके में दो कमरों की झुग्गी में रहता था और गुजारा करने के लिए दिनभर घर से बाहर रहकर बाइक टैक्सी चलाता है।

उदयपुर की एक भव्य शादी में खर्च किए 1 करोड़ रुपये

ईडी ने इस बात पर भी गौर किया कि 331 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि में से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर के एक शानदार होटल में ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर खर्च की गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, यह शादी गुजरात के एक युवा नेता से जुड़ी है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

बाइक टैक्सी ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान ईडी के जांचकर्ताओं को बताया कि उसे न तो बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता था और ना ही वह उस दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवारों को पहचानता था, जिनकी शादी उदयपुर में उसके अकाउंट में जमा फंड से हुई थी। ईडी को शक है कि ड्राइवर का बैंक अकाउंट एक ‘म्यूल’ प्लैटफॉर्म था।

ईडी ने पाया कि अकाउंट में कई अज्ञात सोर्स से बड़ी रकम जमा हुई और इन्हें तेजी से दूसरे संदिग्ध अकाउंट में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक अकाउंट में भेजे गए फंड का एक सोर्स अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा है। एजेंसी अब इस अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शन के और सोर्स और डेस्टिनेशन को वेरिफाई कर रही है।

ईडी ने हाल ही में कई पूर्व क्रिकेटरों से की थी पूछताछ

एजेंसी ने हाल ही में 1xbet जांच के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की थी, साथ ही कई दूसरे क्रिकेटरों और सेलिब्रिटी से भी पूछताछ की थी।

क्या होता है म्यूल अकाउंट

म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल फाइनेंशियल क्राइम से कमाए गए गैर-कानूनी फंड को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है और असली मालिक इसका यूजर नहीं होता है। ऐसे अकाउंट नकली या हायर किए गए केवाईसी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जहां कोई कमीशन के बदले अपना अकाउंट उधार देता है।

