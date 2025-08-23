नोएडा के बैंक-बिल्डर नेक्सस मामले में ED का बड़ा ऐक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के 22 मुकदमे दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिल्डरों और बैंकों की साठगांठ की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं। इसी सांठगांठ के कारण ही एनसीआर में घर खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिल्डरों और बैंकों की साठगांठ की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं। इसी सांठगांठ के कारण ही एनसीआर में घर खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई। पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से दर्ज किए गए ये मामले जुलाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई समान संख्या में एफआईआर से उत्पन्न हुए हैं। ये मामले जनहित से जुड़े हैं, क्योंकि कई घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी बिल्डरों, बैंकों और अन्य द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगा और आरोपियों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को जब्त करेगा।

सीबीआई ने अपनी अलग-अलग एफआईआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स सहित अन्य का नाम लिया है।

सीबीआई की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।