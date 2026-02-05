दुबई में हवाला के जरिए खरीदी करोड़ों की संपत्ति, ED ने दिल्ली में कर दिया बड़ा ऐक्शन

संक्षेप: ED ने FEMA के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के एक दंपति की 17.83 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। जांच में पता चला कि आरोपियों ने हवाला के जरिए दुबई में 34.14 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियां अवैध रूप से खरीदी थीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा कानून (FEMA) का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में की गई छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि कुछ रईस लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से पैसा भेजकर दुबई में करोड़ों रुपये की संपत्तियां खरीदी हैं।

क्या है पूरा मामला? जांच में सामने आया कि दिल्ली के रहने वाले कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल ने दुबई में कुल 10 संपत्तियां खरीदीं, जिनकी कीमत लगभग 34.14 करोड़ रुपये है। खास बात यह है कि यह खरीदारी किसी बैंक के जरिए नहीं, बल्कि हवाला के जरिए की गई और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

भारत में संपत्तियां हुई जब्त जब ED ने आरोपियों से इन विदेशी संपत्तियों के पैसों के स्रोत के बारे में पूछा, तो वे कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। चूंकि दुबई में स्थित संपत्तियों को सीधे तौर पर जब्त करना मुश्किल है, इसलिए ED ने कानून (FEMA की धारा 37A) का इस्तेमाल करते हुए भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।