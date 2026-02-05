Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsed fema raid delhi dubai property seizure hawala kapil agrawal
दुबई में हवाला के जरिए खरीदी करोड़ों की संपत्ति, ED ने दिल्ली में कर दिया बड़ा ऐक्शन

दुबई में हवाला के जरिए खरीदी करोड़ों की संपत्ति, ED ने दिल्ली में कर दिया बड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

ED ने FEMA के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के एक दंपति की 17.83 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। जांच में पता चला कि आरोपियों ने हवाला के जरिए दुबई में 34.14 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियां अवैध रूप से खरीदी थीं।

Feb 05, 2026 09:39 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा कानून (FEMA) का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में की गई छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि कुछ रईस लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से पैसा भेजकर दुबई में करोड़ों रुपये की संपत्तियां खरीदी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि दिल्ली के रहने वाले कपिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल ने दुबई में कुल 10 संपत्तियां खरीदीं, जिनकी कीमत लगभग 34.14 करोड़ रुपये है। खास बात यह है कि यह खरीदारी किसी बैंक के जरिए नहीं, बल्कि हवाला के जरिए की गई और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

ये भी पढ़ें:पन्नू के इशारे पर लिखने वाले थे खालिस्तानी नारे, दिल्ली पुलिस ने साजिश की नाकाम

भारत में संपत्तियां हुई जब्त

जब ED ने आरोपियों से इन विदेशी संपत्तियों के पैसों के स्रोत के बारे में पूछा, तो वे कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। चूंकि दुबई में स्थित संपत्तियों को सीधे तौर पर जब्त करना मुश्किल है, इसलिए ED ने कानून (FEMA की धारा 37A) का इस्तेमाल करते हुए भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें:जेवर में ममता का कत्ल, इकलौते बेटे ने डंडे पीट पीटकर मां को उतारा मौत के घाट

इस कार्रवाई के तहत कपिल और संगीता अग्रवाल से जुड़ी 5 संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 17.83 करोड़ रुपये है। इसके अलावा इसी जांच में एस. भट्टाचार्य नामक एक अन्य व्यक्ति की भी 3 संपत्तियां जब्त की गई हैं। ED का कहना है कि यह अघोषित विदेशी संपत्ति का मामला है, जिसे गुप्त तरीके से जमा किया गया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।